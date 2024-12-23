Справедливости! За последние три года выросло количество заявлений в бюро омбудсмена

В этом году до 17 декабря бюро получило 1920 заявлений. В 2023 году в бюро было подано 1718 заявлений, тогда как в 2022 году - 1634 заявления.

В бюро отметили, что пока невозможно сказать, с какими вопросами люди чаще всего обращались к омбудсмену в этом году, так как такая статистика будет подведена в начале следующего года.

На сайте омбудсмена сообщается, что в бюро можно обращаться по поводу нарушений прав человека, по вопросам дискриминации, предполагаемых нарушений в работе государственных или муниципальных учреждений и др.