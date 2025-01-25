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«Создаются общины и угроза обществу!» — Шноре волнует проблема мигрантов

TV24 25 января, 2025 10:26

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LETA

Вопрос иммигрантов в Латвии актуален. Нередко в публичной среде звучали вопросы - знает ли кто-либо, сколько иммигрантов приезжает в Латвию и проживает здесь? Кто это мониторит - граждане каких стран попадают в Латвию? Об этом в эфире TV24 высказался депутат Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение).

"Есть три группы, одна - это украинцы, то бишь граждане Украины, которые приехали и до войны, и во время нее. Затем, конечно, российские граждане. Третья группа - мигранты из азиатских стран, например, мусульмане, но не только, а также индийцы", - сказал он в программе Preses Klubs.

В отношении российских граждан довольно интересен тот момент, что их число за последние годы сократилось на 10 тысяч. "На них распространялись принятые Сеймом поправки к Закону об иммиграции, по которым нужно было учиться латышскому, и они посчитали, что легче будет уехать. Это очень хорошо. Создаются эти общины, а потом возникает угроза обществу", - считает Шноре.

Депутат сказал, что и приехавшие ранее русские гастарбайтеры сегодня создают общины, что представляет собой огромный риск с точки зрения безопасности, если часть их уезжает, то это можно лишь приветствовать.

"В вопросе азиатских мигрантов больше всего хаоса, но постепенно ряд вопросов проясняется. Оказалось, что из Узбекистана в Латвию приехало больше всего. За последний год в Латвию въехали 28 тысяч узбеков. У нас есть прямой рейс Ташкент - Рига, создающий своего рода коридор", - выяснил политик.

Большинство узбеков, по его словам, являются гастарбайтерами.

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