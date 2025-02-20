Советы больниц — избыточная роскошь?

Одним из решений могло бы стать создание единого совета для всех трех больниц с закреплением за каждым членом совета определенной сферы деятельности.

В настоящее время в состав советов входят по три члена, и в прошлом году их зарплаты составили более 360 000 евро. В свою очередь, зарплаты правлений превысили 1,2 млн евро.

Министерство здравоохранения оказывает большую помощь и обеспечивает некоторую разгрузку во многих процессах, поскольку университетские больницы - это огромные предприятия, с большим оборотом и разветвленным управлением, заявил на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам парламентский секретарь Минздрава Артем Уршульскис.

Без внесения изменений в законодательство, предусматривающее такую модель, отказаться от советов невозможно. Разрабатывается новый закон о клинических университетских больницах, который может установить новые правила.

Совет является органом надзора и стратегического управления в период между собраниями акционеров предприятий с госкапиталом и должен выполнять в общей сложности 13 задач, включая утверждение (и контроль за реализацией) стратегии, бюджет, заработную плату.

Поэтому при выборе членов совета важно не только знание отрасли, но и умение ориентироваться в вопросах финансов, управления рисками и стратегии.

(Diena)