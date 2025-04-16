"Рижская 7-я средняя школа объявляет недействительным аттестат о среднем образовании № 262436, выданный 27 июня 1978 года Лиане Леоновне Бокше", — говорится в заметке, опубликованной в 1988 году в газете Skolotāju Avīze.

"Последует за Глорией?", - пишет Паулс-Павулс, имея в виду депутата Глорию Гревцову, которой пришлось сложить мандат из-за того, что она написала неправду о своем образовании в анкете депутата, поданной в ЦИК.

Портал Delfi уточнил у Лианы Ланги информацию о её аттестате и выяснилось, что она действительно аннулировала его, поскольку потеряла документ и решила сделать новый (запросила копию). Аттестат ей понадобился для поступление на заочное отделение факультета латышской филологии.

После получения дубликата документа о среднем образовании оригинал документа признается недействительным. Информация об этом публикуется в официальном издании. В 1987 году это была Skolotāju Avīze, а сейчас информация была бы опубликована в Latvijas Vēstnesis.