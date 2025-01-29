Снижается плата за парковку автомобиля на стоянках «Rīgas satiksme» возле дома

Изначально планировалось принять решение о подаче заявок на скидки в электронном виде, а не о выдаче карт резидента. Однако на заседании совета партнеры по коалиции внесли предложение снизить эту плату.

Таким образом, плата за карту резидента за календарный месяц в зоне А снижена с 70 евро до 55 евро, в зоне Б с 55 евро до 40 евро, в зоне С с 40 евро до 25 евро, в зоне R с 85 евро до 70 евро и в зоне D от 25 евро до 15 евро.

Поправки в правила предусматривают, что на скидку за парковку автомобиля возле дома можно подать заявку в электронном виде.

Действующий порядок предусматривает, что жильцы должны обратиться в «Rīgas satiksme» с документами, подтверждающими задекларированное место жительства и подтверждающими наличие у жителя автомобиля в пользовании или собственности. Затем раз в месяц комиссия принимает решение о выдаче карты жителя для применения скидки на парковку автомобиля.

Отныне сотрудники «Rīgas satiksme», получив заявку на получение скидки в электронном виде, будут запрашивать необходимую информацию в Управлении безопасности дорожного движения и Управлении по делам гражданства и миграции. С другой стороны, контролеры в соответствующей программе проверят, есть ли у автомобиля скидка и оплачена ли парковка.

В результате резидентам больше не придется посещать предприятия, ждать решения комиссии, а бумажные «Карты резидента» будут ликвидированы.

Поправки в правила также предусматривают, что жильцам будет предоставлена ​​возможность парковать свои автомобили не только на улице вблизи заявленного места проживания, но и на платных парковках, расположенных в соседних кварталах на более широкой территории, а также на территории территории той же или более низкой тарифной зоны.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 апреля текущего года.

