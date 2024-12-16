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Снежная буря повалила деревья на вольеры приюта «Ķepu-ķepā»: нужна помощь!

Редакция PRESS 16 декабря, 2024 12:43

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Сегодня утром в приюте для животных «Ķepu-ķepā» создалась ситуация SOS. Ветер повалил дерево на вольеры и их нужно срочно восстанавливать. Нужна помощь!

«Утренняя снежная буря принесла большой ущерб. Слава Богу, животные не пострадали. Команда пытается справиться своими силами, но было бы очень полезно, если бы нашлись сильные люди, которые помогли бы с пилами», - пишут представители приюта.

Конечно, не обойтись и без финансовой поддержки. На данный момент еще нельзя точно оценить, насколько велики потери, но уже ясно, что они будут четырехзначными.

Банковские пожертвования:
DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA „ĶEPU-ĶEPĀ”
Счет для пожертвований: LV37HABA0551030617983
Регистрационный номер: 40008176673
BIC/swift код: HABALV22
Быстрый платеж Pay Pal: PayPal.Me/kepukepa
pay pal: dzab_kepukepa@inbox.lv
Jelgavas novads, Salgales pagasta Rēvici

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Почему на школьном автобусе из Алуксне эстонские номера? Ответ простой

Важно 14:05

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В начале декабре в социальной сети появилось видео, на котором был запечатлен школьный автобус с символикой Алексне и номерами... Эстонии. Люди стали возмущаться, как же так? Почему самоуправление регистрирует свой транспорт в соседней стране. Ответ оказался прост, пишет la.lv.

В начале декабре в социальной сети появилось видео, на котором был запечатлен школьный автобус с символикой Алексне и номерами... Эстонии. Люди стали возмущаться, как же так? Почему самоуправление регистрирует свой транспорт в соседней стране. Ответ оказался прост, пишет la.lv.

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Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России

Важно 13:43

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Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.

Министры иностранных дел стран ЕС утвердили 15-й пакет санкций за войну РФ против Украины. "Россия продолжает свои бесчеловечные атаки на Украину и украинский народ. Этот пакет санкций является частью нашего ответа, направленного на ослабление российской военной машины и тех, кто делает эту войну возможной, включая китайские компании", - заявила в понедельник, 16 декабря, верховный представитель ЕС Кая Каллас в Брюсселе.

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Любого могут задержать и посадить: МИД просит воздержаться от поездок на праздники в Россию и Белоруссию

Важно 13:36

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С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.

С приближением праздничных выходных Министерство иностранных дел (МИД) напоминает о необходимости воздержаться от посещения Белоруссии и России, где из-за отсутствия правового порядка любой путешественник может быть необоснованно задержан, обвинен и заключен под стражу, сообщает агентство LETA со ссылкой на МИД.

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Meta title – как ухаживать за своей кожей зимой?

PRESS рекомендует 13:35

PRESS рекомендует 0 комментариев

Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.

Meta description – Откройте для себя простые и эффективные советы, которые помогут сохранить кожу здоровой и сияющей зимой.

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Новости Латвии 13:18

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ЧП и криминал 0 комментариев

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В Риге, в Пардаугаве, в воскресенье из жилого дома из-за пожара были эвакуированы 37 человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Из-за непогоды 7 тысяч латвийских потребителей сидят без электричества

Новости Латвии 13:05

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Подача электроэнергии в понедельник утром была прервана примерно 6900 клиентам оператора распределительной сети AS "Sadales tīkls" в Латвии, следует из опубликованной информации компании на сайте микроблога "X".

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