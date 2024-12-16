Снежная буря повалила деревья на вольеры приюта «Ķepu-ķepā»: нужна помощь!

«Утренняя снежная буря принесла большой ущерб. Слава Богу, животные не пострадали. Команда пытается справиться своими силами, но было бы очень полезно, если бы нашлись сильные люди, которые помогли бы с пилами», - пишут представители приюта.

Конечно, не обойтись и без финансовой поддержки. На данный момент еще нельзя точно оценить, насколько велики потери, но уже ясно, что они будут четырехзначными.

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DZĪVNIEKU AIZSARDZĪBAS BIEDRĪBA „ĶEPU-ĶEPĀ”

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