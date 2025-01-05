Снег, временами солнце и легкий морозец: что ждет нас в воскресенье

Ночью небо местами прояснится, но местами возможны и осадки - в основном снег, на побережье также дождь и мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими. Будет дуть западный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - все еще порывистый, скоростью 15-17 м/с.

Ночью похолодает до -1-6 градусов, кое-где на побережье столбик термометра не упадет ниже нулевой отметки, но там по ощущениям будет холоднее из-за порывистого ветра.

В Риге ночью ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер - западный, юго-западный, от слабого до умеренного, в начале ночи - порывы до 15 м/с. Ночью похолодает до -2-3 градусов.

Днем в воскресенье в Латвии будет переменная облачность, время от времени - небольшой снег. Отдельные участки дорог обледенеют и покроются снегом.

Ветер днем уже будет от слабого до умеренного, западный и юго-западный. Температура воздуха - от +2 до -3 градусов.

В столице в воскресенье солнце время от времени будут закрывать облака, время от времени ожидается небольшой снег. Будет дуть западный и юго-западный ветер, от слабого до умеренного. Температура воздуха - около нуля или примерно -1 градус.