Снег усилится: на Латвию идёт циклон из Германии

Небо будет преимущественно облачным. Умеренный южный ветер ослабнет. Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.
В Риге ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков. Подует умеренный южный ветер, вечером – слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1 градус, вечером опустится чуть ниже нуля.
На погоду влияет область низкого давления. Циклон со стороны Германии достигнет Латвии в пятницу вечером. Атмосферное давление на уровне моря от 998 гектопаскалей в Северном Курземе до 1006 гектопаскалей в южной Латгалии.