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Служба защиты растений напоминает: торговля российскими и белорусскими семенами запрещена

© LETA 19 января, 2025 17:07

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Реагируя на жалобы от пользователей соцсетей на торговлю семенами овощей в мелкой расфасовке из третьих стран, Государственная служба защиты растений (ГСЗР, VAAD) призывает покупателей оценить торговцев в соцсетях, прежде чем совершать покупку.

Кроме того, ГСЗР напоминает о запрете на торговлю семенами овощей российского и белорусского происхождения.

Служба разъясняет: в Латвии разрешается продажа сертифицированных семян, если сорт включен в латвийский каталог сортов растений или общие каталоги сортов ЕС, семена сертифицированы в Латвии, другой стране ЕС или в государстве, указанном в правилах эквивалентности семян из третьих стран, а также при соответствии партии семян требованиям правил семеноводства и торговли семенами.

Третьи страны, откуда разрешен ввоз семян овощных культур в Латвию: Австралия, Великобритания, Израиль, Корея, Марокко, США, Тайвань, Швейцария и Япония.

Разрешено продавать расфасованные и этикетированные семена соответственно правилам семеноводства и торговли семенами, а также при соответствии этим правилам документов, удостоверяющих качество семян.

Согласно Закону об обороте семян и сортов, за нарушения требований по торговле семенами может грозить штраф до 350 евро.

Служба защиты растений напоминает: саженцы и семена - один из главных источников заболеваний и вредителей растений, поэтому их оборот строго регламентируется. Семена неизвестного происхождения создают повышенный риск распространения этих заболеваний и вредителей, а также сорняков. Кроме того, такие семена могут быть генномодифицированными. В ЕС не разрешается торговать семенами из третьих стран, где система оценки качества семян не признана равноценной той, что существует в ЕС. К России и Белоруссии это тоже относится.

Ввозить из третьих стран в ЕС семена, в том числе для личных нужд, в ручной клади и посылать по почте или используя услуги перевозчиков, можно лишь при наличии фитосанитарного сертификата, который удостоверяет, что семена проверены, не содержат вредителей и возбудителей заболеваний. Такой сертификат выдает соответствующий орган защиты растений.

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