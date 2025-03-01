Skype объявил, что прекращает работу в мае

В посте говорится: «С мая 2025 года Skype больше не будет доступен. В ближайшие дни вы сможете войти в Microsoft Teams Free с использованием своей учетной записи Skype, чтобы оставаться на связи со всеми своими чатами и контактами. Спасибо, что были частью Skype».

На сайте Microsoft говорится, что переход в Teams бесплатный, а те, кто пользовался платными функциями Skype, например, международными и внутренними звонками, смогут это делать до конца следующего периода продления. После 5 мая 2025 панель набора номера (Skype Dial Pad) будет доступна для оставшихся платных пользователей через веб-портал Skype и в Teams.

О возможном закрытии Skype стало известно еще до официального объявления: информацию об этом заметил в коде новой бета-версии программы один из читателей профильного портала XDA Developers.

«Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и чаты в Teams», — говорилось во фрагменте кода.

Мессенджер и сервис видеозвонков Skype когда-то был одним из самых популярных сайтов в мире.

Программа была создана в 2003 году эстонскими разработчиками, а сама компания была основана шведом и датчанином.

В 2011 году Skype за 8,5 миллиарда долларов купила компания Microsoft и интегрировала его в другие продукты компании, в том числе Xbox и устройства на Windows.

В 2016 году Microsoft выпустила сервис Teams. Его популярность, как и популярность других сервисов, позволяющих устраивать видеоконференции, выросла в пандемию. В 2021 году вышла операционная система Windows 11, в которую по умолчанию интегрирован Teams. Skype впервые за много лет в списке программ по умолчанию не было.

В статье, опубликованной в пятницу на сайте Microsoft, переход со Skype на Teams называется новой главой.