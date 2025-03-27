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Скрыли! Да еще за наши налоги! Государственный хор «Латвия» обвиняют в работе с «пророссийским» дирижёром

Редакция PRESS 27 марта, 2025 12:36

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Scapix/ Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Читатель pietiek.com возмущен совместным концертом Государственного академического хора «Латвия» и эстонского ансамбля старинной музыки Hortus Musicus в Улброке. По его мнению, имя дирижёра не было указано на афише специально, ведь он - "пророссийский".

"Более того, место проведения было выбрано обманным путём — концерт решили протащить тихо, организовав его в далёкой Улброке, а не в Риге, где кто-то мог бы заметить неладное.

Руководитель эстонского ансамбля и приглашённый на концерт пророссийский дирижёр Андрес Мустонен в 2023 году дирижировал концертом в России. После этого в Эстонии его фактически исключили из профессионального круга, и очевидно, что он стал персоной нон грата на местной сцене.

Но организаторы латвийского концерта решили сыграть грязно, скрывая его имя и устраивая концерт в глухом месте", - пишет возмущенный читатель pietiek.com.

Когда информация о дирижёре просочилась в соцсети - разразился скандал и концерт был отменен.

"Но, на мой взгляд, здесь совершенно уместны вопросы к художественному руководителю хора Марии Сирмае: как вообще могла состояться организация такого концерта у 100% государственного коллектива? Почему использовались столь мошеннические и изворотливые методы, чтобы ввести латвийское общество в заблуждение?

Кроме всего прочего, здесь налицо бессмысленная трата налогов. Хор несколько дней готовил программу, были вложены средства в нотный материал, рекламу и организацию. Кто за это ответит?

Возникает ещё один резонный вопрос: это сознательная политика? Согласована ли она с «прогрессивным» Министерством культуры? Это такой специальный метод — через чёрный ход протаскивать откровенно пророссийских артистов?

Если так, то чего нам ждать дальше? Может быть, скоро Государственный хор «Латвия» организует концерты с путинскими любимцами — Гергиевым, Газмановым или Киркоровым в Даугавпилсе?", - возмущается читательница.

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