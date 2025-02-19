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Сколько молодых латвийцев собираются уехать и в какие страны?

Редакция PRESS 19 февраля, 2025 16:36

Новости Латвии 0 комментариев

Norstat провел опрос латвийцев в возрасте от 18 до 39 лет. Как следует из него, в ближайшие три года Латвию собираются покинуть 24% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, а также 30% тех, кому сейчас от 30 до 39 лет. То есть — самые здоровые, самые энергичные, самые трудоспособные жители нашей страны.

Среди зарубежных стран, которые рассматриваются для эмиграции чаще всего: Великобритания, Норвегия, Испания, Германия, Швеция, Дания и Россия.

Примечательно, что два года назад, в ноябре 2022, когда проводилось аналогичное исследование, топ самых популярных для переезда стран выглядел так: Германия, Испания, Норвегия, Швеция, Россия. То есть тогда в нем почему-то отсутствовала Великобритания, при том что в ней — наибольшая латвийская диаспора в Европе. Но теперь Великобритания не только вернулась, но даже и даже возглавила топ.

Еще из интересного: самозанятые стремятся в Норвегию и Германию (очевидно, там хороши условия для малого бизнеса), тогда как руководители компаний предпочитают для эмиграции Испанию.

Высока доля желающих уехать среди студентов: 33%. Они большей частью мечтают о продолжении образования за рубежом. Тогда как обладатели основного образования (36%) и среднего образования (23%) хотят в другие страны, чтобы получать более высокую зарплату.

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