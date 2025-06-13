Škoda Kamiq уезжает в Цесис! Завершилась Весенняя Лотерея Mego & Vesko-2025 Реклама Редакция PRESS 13 июня, 2025 15:21 Реклама

Вот уже много лет Mego & Vesko радуют своих покупателей приятными сюрпризами. Дважды в год в ходе традиционных лотерей разыгрывается множество призов – подарочные карты в Mego, Meness Aptieka, Lieliska dāvana, Sony Playstation 5 от TigsyPay…. А главным призом Большой лотереи неизменно остаётся автомобиль.

Для того, чтобы выиграть, достаточно приобрести в магазинах Mego или Vesko два лотерейных товара и зарегистрировать чек на сайте: www.megoloterija.lv

Играй – и выигрывай!

На днях в автоцентре Green Motors, на улице Краста, 5, состоялось торжественное награждение победителя Большой летней Лотереи.

-- Наша лотерея становится всё популярнее, -- говорит руководитель отдела маркетинга Mego Александр Афанасьев. – В этот раз мы получили более 30 000 регистраций. Самыми активными оказались рижане – более 50%. Однако в лотерее также активно участвовали жители Вентспилса, Даугавпилса, Лиепаи и других городов Латвии. Сегодня автомобиль Škoda Kamiq уезжает в Цесис.

История победительницы

Счастливую победительницу Большой Лотереи зовут Эвита. Она медсестра в хирургическом отделении Цесисской больницы и мама трёх сыновей. Её история – это история о том, что если ты о чём-то мечтаешь, то твоя мечта непременно сбудется.

-- Удивительно, но я как раз собиралась поменять машину и приглядывалась к автомобилю Škoda. На мой взгляд, это идеальный автомобиль по соотношению цены и качества,.-- поделилась Эвита с порталом press.lv -- Улетая на отдых в Париж, я отправила один-единственный чек из Mego – включающий в себя и йогурты “Baltais”. Могла ли я подумать, что именно мой чек окажется счастливым? Но, наверное, если ты чего-то очень хочешь, то там, наверху, кто-то исполняет твое желание.

Когда мне позвонили и сказали, что я выиграла в лотерее автомобиль своей мечты, первой моей реакцией было: «Не может быть!» Но теперь я точно знаю, что чудеса в жизни всё-таки случаются...

Mego -- мой любимый магазин. Я захожу туда очень часто, и всегда знаю, что найду там всё, что я люблю. Моя любимая минеральная вода, мой любимый стиральный порошок Tide, которого не найти в других магазинах… Но самое главное – это прекрасный выбор мяса. У меня в доме так же живут две собаки и четыре кошки, которые просто обожают корма именно из Mego.

Подарков много не бывает

Церемония награждения проходила в торжественной обстановке. Роскошный автомобиль Škoda Kamiq стал далеко не единственным подарком для Эвиты. Победительницу поздравили многолетние партнёры Mego, поддерживающие Большую Лотерею.

-- Мы дарим Эвите наши сладости, масла и специи, -- пояснила Алёна Ларионова, менеджер Konig Distribution -- Наша фирма поставляет в Mego продукцию Red Band, Tupla, Rujenas saldejums, Vegeta, LinoLada, Boriomi, Cloettа и др. Из 24 брендов на автомобиле победительницы – 10 наших. Мы уже много лет сотрудничаем с Megо, участвуем во всех лотереях этой сети, и непременно будем участвовать ещё!

-- От души хочется поздравить победительницу с выигрышем, -- сказала Синтия Яунзема, руководитель проектов Latvijas maiznieks. -- У нас огромный ассортимент и часто появляются новые товары. Благодаря Mego, мы можем знакомить с ними покупателей, и продажи идут просто замечательно!

Представители Žemaitijos pienas -- Юлия Шилова и Илута Андерсоне -- также поздравили победительницу, вручив ей свой подарок:

-- Продукты, которые мы представляем – Magija, Rambyno, Tiche, Žemaitijos, Pik-nik -- во многом приобрели свою популярность, благодаря сети Mego. Мы сотрудничаем c этой торговой сетью много лет и надеемся, что наше успешное сотрудничество будет продолжаться и дальше.

-- Мы счастливы, что наши автомобили приносят радость покупателям Mego и их семьям. Это уже восьмая по счёту машина, которая уходит из нашего салона к счастливому победителю Большой Лотереи. Надеемся, что у нашего сотрудничества долгие и позитивные перспективы, -- заключила Иева Сиугале, руководитель отдела маркетинга Green Motors.

Говорим Лиго – подразумеваем Mego!

Подведение итогов Большой летней лотереи состоялось в преддверии Лиго — праздника, который отмечает каждый житель Латвии. В эти дни сеть Mego, как всегда, готова порадовать своих покупателей огромным выбором продуктов: от невероятного разнообразия мясных изделий (стейки, шашлыки, колбаски, купаты, ребрышки и пр.) до сопутствующих Лиго товаров (уголь, мангалы, одноразовая посуда, средства от комаров и клещей, шляпы от солнца и пр.)

…Следующая Большая Лотерея стартует уже в августе. Ее итоги будут подведены в октябре, а награждение пройдет накануне 18 ноября.

Заходите в Mego, покупайте, регистрируйте чеки, играйте --- и выигрывайте! А вдруг в следующий раз счастливым победителем окажетесь именно вы?