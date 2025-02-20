Скидочная распродажа Keysoff Microsoft: обновление до последней версии Windows 11 Pro за 13,66 € Реклама Редакция PRESS 20 февраля, 2025 11:27 Реклама

14 октября 2025 года Microsoft официально прекратит выпуск Windows 10, прекратив все обновления безопасности и техническую поддержку. Еще более актуальным станет тот факт, что после этой даты приложения Office 365, включая Word, Excel, PowerPoint и Teams, больше не будут получать обновления для Windows 10. Этот двойной срок годности делает пользователей уязвимыми перед угрозами безопасности и препятствиями в работе. Решение? Обновитесь до Windows 11 Pro и Office 2021 Pro, чтобы защитить свой рабочий процесс и быть на шаг впереди. Спасибо Keysoff, который предложит огромные коды скидок во время распродажи Microsoft, но коды действуют ограниченное время! Чтобы обновить свои системы и при этом сэкономить, вы не можете проигнорировать эти предложения.

В то время как подписка на Office 365 (теперь Microsoft 365) заставляет вас платить регулярные взносы (недавно стоимость подписки увеличилась), Office 2021 Pro предлагает мощное решение для единовременной покупки - всего за 35,94 евро вы навсегда станете владельцем классического приложения! Идеальный вариант для пользователей, предпочитающих владение, а не подписку, включает классические приложения и современные функции: Access Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher и Access. Бессрочная лицензия означает отсутствие ежемесячных расходов - идеальный вариант для экономных пользователей и компаний. Если вы просто хотите распрощаться с Microsoft 365 и привычными расходами, но ваш бюджет ограничен, обратите внимание на лицензию Office 2016 Professional Plus за 15,88 евро.

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Windows 11 Pro - это не просто обновление, это трансформация. Разработанная с учетом современных потребностей, она предлагает усовершенствованные инструменты управления, шифрование BitLocker и виртуализацию Hyper-V, необходимую для безопасного масштабирования. Благодаря акции Keysoff последняя версия Windows 11 Professional стоит всего 13,66 евро. Чем больше вы покупаете, тем больше экономите. Цены начинаются от 7,11 евро за ключ. Для предприятий оставаться на Windows 10 после истечения срока ее действия - рискованно, так как увеличивается риск подвергнуть устройства вредоносному ПО, вымогательству и кибератакам. 2025 год может показаться далеким сроком, но раннее внедрение гарантирует плавный переход. В частности, компаниям необходимо время для развертывания обновлений в командах и аппаратном обеспечении.

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