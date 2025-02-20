Скидочная распродажа Keysoff Microsoft: обновление до последней версии Windows 11 Pro за 13,66 €
14 октября 2025 года Microsoft официально прекратит выпуск Windows 10, прекратив все обновления безопасности и техническую поддержку. Еще более актуальным станет тот факт, что после этой даты приложения Office 365, включая Word, Excel, PowerPoint и Teams, больше не будут получать обновления для Windows 10. Этот двойной срок годности делает пользователей уязвимыми перед угрозами безопасности и препятствиями в работе. Решение? Обновитесь до Windows 11 Pro и Office 2021 Pro, чтобы защитить свой рабочий процесс и быть на шаг впереди. Спасибо Keysoff, который предложит огромные коды скидок во время распродажи Microsoft, но коды действуют ограниченное время! Чтобы обновить свои системы и при этом сэкономить, вы не можете проигнорировать эти предложения.
В то время как подписка на Office 365 (теперь Microsoft 365) заставляет вас платить регулярные взносы (недавно стоимость подписки увеличилась), Office 2021 Pro предлагает мощное решение для единовременной покупки - всего за 35,94 евро вы навсегда станете владельцем классического приложения! Идеальный вариант для пользователей, предпочитающих владение, а не подписку, включает классические приложения и современные функции: Access Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher и Access. Бессрочная лицензия означает отсутствие ежемесячных расходов - идеальный вариант для экономных пользователей и компаний. Если вы просто хотите распрощаться с Microsoft 365 и привычными расходами, но ваш бюджет ограничен, обратите внимание на лицензию Office 2016 Professional Plus за 15,88 евро.
Скидка 62% на подлинный MS Office (код скидки: SKK62)
- Microsoft Office 2021 Pro Plus – 35.94€
- Microsoft Office 2021 Pro Plus (2 Keys ) – 67.75€ (33.87€/key)
- Microsoft Office 2021 Pro Plus (3 Keys ) – 91.85€ (30.61€/key)
- Microsoft Office 2021 Pro Plus (5 PCs) – 146.45€ (29.29€/PC)
- Microsoft Office 2019 Pro Plus (1 PC) – 26.49€
- Microsoft Office 2019 Pro Plus (2 PCs) – 50.99€ (25.49€/PC)
- Microsoft Office 2016 Pro Plus (1 PC) – 15.88€
Windows 11 Pro - это не просто обновление, это трансформация. Разработанная с учетом современных потребностей, она предлагает усовершенствованные инструменты управления, шифрование BitLocker и виртуализацию Hyper-V, необходимую для безопасного масштабирования. Благодаря акции Keysoff последняя версия Windows 11 Professional стоит всего 13,66 евро. Чем больше вы покупаете, тем больше экономите. Цены начинаются от 7,11 евро за ключ. Для предприятий оставаться на Windows 10 после истечения срока ее действия - рискованно, так как увеличивается риск подвергнуть устройства вредоносному ПО, вымогательству и кибератакам. 2025 год может показаться далеким сроком, но раннее внедрение гарантирует плавный переход. В частности, компаниям необходимо время для развертывания обновлений в командах и аппаратном обеспечении.
Скидка 50% на Windows (код скидки: SKK50)
- Windows 11 Professional CD-KEY (1 PC) - 13.66€
- Windows 11 Professional CD-KEY (2 keys) - 25.96€ (12.98€/key)
- Windows 11 Professional CD-KEY (3 Keys) - 36.99€ (12.33€/key)
- Windows 11 Professional CD-KEY (5 Keys) - 55.15€ (11.03€/key)
- Windows 10 Professional CD-KEY (1 PC) – 8.88€
- Windows 10 Professional CD-KEY (2 Keys) – 15.89€ (7.95€/key)
- Windows 10 Professional CD-KEY (5 Keys) - 35.55€(7.11€/key)
- Windows 11 Home CD-KEY (1 PC) – 13.39€
- Windows 10 Home CD-KEY (1 PC) – 8.81€
- Windows 10 Home CD-KEY (2 Keys) – 15.85€ (7.93€/key)
Распродажа на комплекты - экономьте больше! (Код скидки: SKK62)
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 44.59 EUR
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 31.35 EUR
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 47.99 EUR
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus - Package – 36.75 EUR
- Microsoft Visio Professional 2021 – 22.97 EUR
- Microsoft Project Professional 2021 – 25.70 EUR
Больше товаров, ниже цены - беспроигрышный вариант! (Код скидки: SKK50)
- Windows Server 2025 Standard – 31.49 EUR
- Windows Server 2022 Standard – 26.19 EUR
- Windows Server 2019 Standard – 25.01 EUR
- Windows Server 2022 Datacenter – 27.21 EUR
- Windows Server 2019 Datacenter – 25.16 EUR
- Microsoft Office Access 2021 (1 PC) – 22.36 EUR
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC (10 PCs) - 54.99 EUR
Дайте своей команде лучшее - специальные предложения для Office и Windows!
- Windows 10 Pro - 50 Keys – 325 EUR (tikai 6.5 EUR/key)
- Windows 10 Pro - 100 Keys – 600 EUR (tikai 6 EUR/key)
- Windows 10 Home - 50 Keys - 299.50 EUR (tikai 5.99EUR/key)
- Windows 11 Pro - 50 keys – 400 EUR (tikai 8 EUR/key)
- Windows 11 Pro - 100keys – 750 EUR (tikai 7.5 EUR/key)
- Windows 11 Home - 50 Keys – 389 EUR (tikai 7.59EUR/key)
- Microsoft Office 2021 Pro - 50 Keys – 1400 EUR (tikai 28 EUR/key)
- Microsoft Office 2021 Pro - 100 Keys – 2700 EUR(tikai 27 EUR/key)
- Microsoft Office 2019 Pro - 50 Keys – 950 EUR (tikai 19 EUR/key)
- Microsoft Office 2019 Pro - 100 Keys – 1800 EUR (tikai 18 EUR/key)
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