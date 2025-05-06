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Сказки на русском языке: в Риге открылся новый театр кукол (2)

Редакция PRESS 6 мая, 2025 14:48

История и культура 2 комментариев

В Риге открылся театр кукол «В гостях у сказки». Спектакли идут на русском языке. В репертуаре  – старая добрая сказочная классика, сообщает mixnews.lv.

11 мая премьерой «Красной Шапочки» в Риге открывается детское театральное пространство, где творческая группа профессиональных актеров, художников, декораторов и кукольных дел мастеров будет представлять кукольные спектакли на русском языке.

Театральный зал расположился в здании частной школы Maxvel – дошкольного учебного заведения с долголетней педагогической репутацией и классическими традициями. Особняк школы находится в окружении садов зелёного района Дарзциемс рядом с Пурвциемсом по адресу Рига, ул. Каменю, 29.

Cпектакли рассчитаны на детей от 2 до 9 лет.

После «Красной Шапочки» в театральном графике стоит премьера «Сказки о глупом мышонке» Маршака. Идут репетиции постановок ещё нескольких сказок.

«Красная Шапочка» поставлена в классическом прочтении, но в сюжет введены новые герои – лесные зверята, с которыми Шапочка знакомится в лесу и которые становятся её друзьями.

В планах также – интерактивные представления для самых маленьких зрителей от года до трёх лет  –  с артистами-аниматорами, играми, игрушками и куклами.

Актовый зал школы, где будут проходить спектакли, оформлен декорациями, воссоздающими сказочный дух Старой Риги – художник Екатерина Терникова создала эскизы, а мастер-краснодеревщик Валерий Давыдов (IK «DV») изготовил ажурные домики и башни, в которых красиво подсвечиваются окошки.

Директор школы Maxvel Елена Миронова поясняет: «Идея кукольных спектаклей на русском языке исходила от родителей детей, которые посещают наш частный детский сад. У школы давние связи с кукольным театром – легендарный артист Латвийского Театра кукол долгие годы был близким другом нашей школы. Он был нашим бессменным Дедом Морозом и с коллегами приезжал к нам со спектаклями. Думаю, Лев Семенович сейчас за нас бы порадовался, что традиция не прерывается.»

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