Скандинавы хотят отстранить от должности главу LMT Бинде

Неделю назад за закрытыми дверями их впервые показали правительству. И фактически одновременно в Латвию поступило заявление от "Telia" о том, что скандинавы хотят отстранить от должности главу LMT Юриса Бинде.

Как заявил предприниматель Нормунд Бергс в передаче "Neka Personīga", это рейдерство. К началу декабря Министерство экономики должно положить на стол премьер-министра план того, как государство могло бы выкупить акции у "Telia Sonera".

Министру экономики Виктору Валайнису поручено подготовить подробный план того, как это сделать без использования прямых средств госбюджета.

19 ноября правительство на закрытом заседании заслушало Валайниса и рабочую группу, говорившую с "Telia".

До сих пор желанием скандинавов было механическое объединение ЛМТ и "Tet" с отделением всех бесполезных и убыточных, по их мнению, бизнесов. Это означало бы в том числе запрет на деятельность в оборонной сфере и запрет объединенной компании создавать предприятия в зарубежных странах для экспорта своих услуг, потому что это может создать конкуренцию интересам "Telia".

План правительства был другим - найти способ выкупить акции у "Telia".

(zinas.tv3.lv)