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Скандал в биатлоне! Тренер латвийской сборной Брицис избил Расторгуева: сломан палец, разбит нос

© LETA 24 февраля, 2025 17:10

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Тренер сборной Латвии по биатлону Илмарс Брицис во время чемпионата мира избил биатлониста Андрея Расторгуева, заявил сам спортсмен в интервью Латвийскому телевидению в понедельник. Брицис пообещал агентству LETA в ближайшее время представить свою версию произошедшего. В свою очередь, президент Латвийской федерации биатлона (LBF) Каспарс Сакниньш заявил, что федерация пока воздержится от комментариев, пока полностью не выяснит обстоятельства инцидента.

По словам Расторгуева, нападение произошло после смешанной парной эстафеты, состоявшейся в четверг в Швейцарии, в которой он не принимал участия.

«После смешанной парной эстафеты произошел серьезный инцидент, который поставил под угрозу мое участие в мужской эстафете и масс-старте. Тренер напал на меня, ударил. Думаю, что сломан палец, разбит нос. Кажется, что и плечо сильно травмировано. Поеду в больницу, чтобы выяснить, насколько серьезны повреждения», — рассказал Расторгуев. По словам биатлониста, он пришел в комнату Брициса, чтобы обсудить инцидент, произошедший еще в прошлом году.

«Он вытолкал меня из комнаты и начал распускать руки. Он напал на меня. Двое человек из команды вмешались, чтобы нас разнять. Врач Алдис Цирулис пытался помочь, наложил повязку на руку и зафиксировал плечо тейпом. По сути, я выбыл из соревнований», — добавил Расторгуев.

Спортсмен пояснил, что ранее у него пропали гоночные лыжи, и он сообщил об этом сервисной бригаде и генеральному секретарю биатлонной федерации.

«Брицис пришел и сказал, что ничего не брал. У меня был свидетель, который видел и слышал все. Я сказал ему: либо верните мне лыжи, либо я обращусь в другие инстанции», — рассказал Расторгуев.

Он не исключает, что плечо серьезно травмировано, и ему может потребоваться операция, из-за чего сезон для него будет завершен. Расторгуев также заявил, что не намерен продолжать работать в сборной, если там останется Брицис.

На чемпионате мира лучшим результатом Расторгуева стало 16-е место в индивидуальной гонке на 20 км. В прошлом году на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) он завоевал серебро в масс-старте на 15 км — самое большое достижение в истории латвийского биатлона — а также занял четвертое место в индивидуальной гонке на 20 км.

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