Скандал в биатлоне! Тренер латвийской сборной Брицис избил Расторгуева: сломан палец, разбит нос

По словам Расторгуева, нападение произошло после смешанной парной эстафеты, состоявшейся в четверг в Швейцарии, в которой он не принимал участия.

«После смешанной парной эстафеты произошел серьезный инцидент, который поставил под угрозу мое участие в мужской эстафете и масс-старте. Тренер напал на меня, ударил. Думаю, что сломан палец, разбит нос. Кажется, что и плечо сильно травмировано. Поеду в больницу, чтобы выяснить, насколько серьезны повреждения», — рассказал Расторгуев. По словам биатлониста, он пришел в комнату Брициса, чтобы обсудить инцидент, произошедший еще в прошлом году.

«Он вытолкал меня из комнаты и начал распускать руки. Он напал на меня. Двое человек из команды вмешались, чтобы нас разнять. Врач Алдис Цирулис пытался помочь, наложил повязку на руку и зафиксировал плечо тейпом. По сути, я выбыл из соревнований», — добавил Расторгуев.

Спортсмен пояснил, что ранее у него пропали гоночные лыжи, и он сообщил об этом сервисной бригаде и генеральному секретарю биатлонной федерации.

«Брицис пришел и сказал, что ничего не брал. У меня был свидетель, который видел и слышал все. Я сказал ему: либо верните мне лыжи, либо я обращусь в другие инстанции», — рассказал Расторгуев.

Он не исключает, что плечо серьезно травмировано, и ему может потребоваться операция, из-за чего сезон для него будет завершен. Расторгуев также заявил, что не намерен продолжать работать в сборной, если там останется Брицис.

На чемпионате мира лучшим результатом Расторгуева стало 16-е место в индивидуальной гонке на 20 км. В прошлом году на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) он завоевал серебро в масс-старте на 15 км — самое большое достижение в истории латвийского биатлона — а также занял четвертое место в индивидуальной гонке на 20 км.