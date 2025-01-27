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Скандал: у вице-министра финансов Литвы найден плейлист песен, восхваляющих Советский Союз

© LETA 27 января, 2025 14:00

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У вице-министра финансов Литвы Валентина Гаврилова был аккаунт в российской социальной сети «ВКонтакте» с плейлистом песен, восхваляющих армию страны и Советский Союз, сообщает в понедельник LRT.

Сам социал-демократ утверждает, что уже удалил аккаунт и лоялен к Литве.

«Я подключился в 2025 году, чтобы удалить этот аккаунт. До этого я очень долго не подключался (к сети ВКонтакте - BNS). Что касается песен, то это не потому, что они мне нравятся, а чтобы их переслушать, - сказал Гаврилов. - Я родился в Литве, вырос в Литве, вся моя жизнь связана с Литвой, моя работа - исключительно для Литвы».

Между тем на своей странице в Facebook Гаврилов делился снимками с памятных мероприятий 9 мая на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, поддерживал призывы прекратить блокаду Белорусской АЭС в Островце и не увеличивать финансирование армии.

Когда в обществе возникли вопросы о взглядах политика, вице-министр сказал, что уже изменил свое мнение по некоторым вопросам, но подчеркнул, что 9 мая очень важно для его семьи и что он продолжит отмечать его.

Однако позже Гаврилов заявил, что решил отмечать окончание Второй мировой войны 8 мая «в знак уважения к мнению всех граждан Литвы».

Окончание Второй мировой войны отмечается в Европе 8 мая в ознаменование окончания войны совместными усилиями всех воюющих сторон и безоговорочной капитуляции Германии в этот день в 1945 году.

Между тем Россия и некоторые другие постсоветские страны отмечают день победы над нацистской Германией во Второй мировой войне 9 мая. В Литве более или менее масштабные памятные мероприятия проводятся в Вильнюсе и Клайпеде, где проживают большие русскоязычные общины. Россия использует эту дату для распространения своей пропаганды и идеологии.

Гаврилов отвечает за финансовую политику, Европейский союз и международные отношения.

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