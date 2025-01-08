Скандал с дезертирством в 155-й бригаде ВСУ: что происходит с этим украинским соединением

О критической ситуации в 155-й ОМБр сообщил в декабре военный блогер и главред издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов. Он заявил о проблемах с командованием, вооружением, подготовкой бойцов и о массовом дезертирстве военнослужащих бригады, часть которых, якобы, сбежала еще во время учений во Франции.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая назвала «Анну Киевскую» «бригадой-зомби», которую специально создали для отчетности, а затем передали ее боеспособные подразделения и технику в другие части.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 5 января заявил, что «уделил особое внимание проблемным вопросам, которые необходимо решить» по 155-й механизированной бригаде. Это единственная публичная реакция властей на этот скандал.

По словам Бутусова, президент Владимир Зеленский в начале января провел совещание Ставки Верховного главнокомандующего по ситуации с этим подразделением и взял ее под личный контроль. Правда, источник Украинской службы Би-би-си в Офисе президента это отрицает. По его словам, совещания Ставки по этому вопросу не было.

«А ситуацией заниматься начали еще несколько недель назад и на уровне Государственного бюро расследований (ГБР), и на уровне военного командования», — добавил источник.

Действительно, ГБР еще 2 января сообщило о начале уголовного производства по событиям в 155-й ОМБр. Дело было открыто по статьям Уголовного кодекса Украины «превышение военных полномочий» (ст. 426-1) и «дезертирство» (ст. 408).

В ГБР сообщили Би-би-си, что пока не разглашают подробности расследования, чтобы не помешать следствию.

Что это за бригада и что в ней особенного

Отдельная механизированная бригада «Анна Киевская» должна была стать образцовой и одной из первых, которую полностью подготовили и вооружили западные партнеры Украины. Конкретно над этим воинским соединением «шефство» взяли власти Франции, а президент Эммануэль Макрон даже выкладывал в соцсетях видео и фото с учений «Анны Киевской».

Это соединение начали формировать в марте 2024 года. В него набирали преимущественно мобилизованных граждан, а не добровольцев-контрактников. Возглавил ОМБр опытный боевой полковник Дмитрий Рюмшин. Осенью бойцы «Анны Киевской» отправились во Францию ​​на подготовку и ознакомление с французской военной техникой, в частности, с минометами и самоходными артиллерийскими установками Caesar.

Подготовка украинцев включала тактику зачистки зданий, уличные бои и координацию действий подразделений в сложных условиях города. Обучение длилось два месяца, и в конце осени 2024 года 155-я бригада вернулась в Украину. Почти сразу ее батальоны перебросили на самый горячий участок фронта — под Покровск.

Командование Сухопутных войск охарактеризовало «Анну Киевскую» как «современное соединение», прошедшее обучение во Франции по стандартам НАТО и получившее на вооружение западную технику. Правда, потом оказалось, что из Франции в Украину вернулись далеко не все украинские бойцы.

«Массовое дезертирство»

По словам Бутусова, еще до того, как бригада в конце сентября отправилась во Францию, из нее сбежали 935 человек. Уже за границей, куда уехали около 2 тысяч бойцов, дезертировали еще 50 военных. Источник этой информации он не назвал. В общей сложности потери бригады из-за самовольного оставления места службы журналист оценивает примерно в 1700 человек, то есть в 30% от личного состава численностью около 5,8 тыс.

Один из дезертиров, покинувший «Анну Киевскую» во время учений во Франции, сообщил на условиях анонимности «Радио Свобода» подробности этой ситуации. По его словам, он получил офицерское звание, потому что 20 лет назад окончил военную кафедру, но не имел боевого опыта. В 155-ой ОМБр его назначили командиром взвода инженерного обеспечения, хотя, как он утверждает, соответствующих навыков или знаний у него не было.

Как представителя командного состава его отправили на обучение во Францию. Но уровень подготовки там, по мнению военного, не был должным. И хотя украинские бойцы находились во Франции под постоянной охраной и надзором, некоторые из них все равно смогли скрыться.

«Территория, где мы проживали, была полностью огорожена. Французы ходили вокруг с собаками. Ночью над этой территорией запускали дроны. Забор был с колючей проволокой. Но каким-то образом и там умудрялись убегать. Честно говоря, если бы за нами не смотрели как в тюрьме, там бы половина убежала», — рассказал военный.

Проблемы с командованием и техникой

Кроме дезертирства, «Анну Киевскую» постигли и такие проблемы, как неразбериха с командованием и управлением.

Уже по прибытии в Украину в начале декабря своего поста лишился комбриг Дмитрий Рюмшин.

«Я покидаю бригаду, но всегда буду гордиться тем, что был частью этого мужественного коллектива», — говорится в его заявлении, обнародованном 11 декабря.

Вместо Рюмшина командовать 155-й ОМБр назначили полковника Тараса Максимова. Этот офицер известен по службе в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого (дислоцируется в городе Владимир Волынской области). Максимов награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени и орденом Даниила Галицкого.

Юрий Бутусов приводит данные, согласно которым за время существования 155-й бригады ее штат менялся семь раз. При этом офицеры, занимавшие командные должности, в большинстве своем не имели необходимого опыта и навыков. Главред «Цензор.Нет» записал интервью с командиром батальона бригады с позывным «Ник», который заявил, что почти все бойцы его подразделения были мобилизованы и не имели боевого опыта, чтобы выполнить приказ о штурме позиции противника. Имелись также проблемы с командирами рот.

«Командир бригады сказал, что раз командиры рот не могут сделать этого, значит должен сделать командир батальона. Я воспринял это как приказ», — заявил офицер.

Из-за ограниченности ресурсов комбат решил взять с собой на боевое задание военных из роты технического обеспечения, то есть не штурмовиков. Они смогли уничтожить противника и захватить позицию, но из-за отсутствия поддержки не смогли закрепиться на ней.

При этом командир батальона говорит, что бригада «Анна Киевская» сейчас еще фактически находится в процессе формирования, бойцы только сейчас проходят боевую подготовку и слаживание.

«Если бы силы и средства нашей бригады наличествовали в полном объеме и личный состав был немного более подготовлен и слажен, то воевать было бы гораздо проще», — отметил «Ник».

Как заявляет Бутусов, 155-я ОМБр была полностью оснащена французскими партнерами, но при возвращении в Украину часть ее артиллерии, в первую очередь дивизион САУ Caesar, откомандировали в другие боевые бригады.

Бутусов пишет и о проблемах с обеспечением «Анны Киевской» средствами РЭБ и беспилотниками. Соединение вроде бы получило лишь 150 дронов — весьма незначительное количество для такого «расходного» вооружения на линии фронта.

Комбат «Ник» признает проблему с дронами, но отмечает, что она уже решается, в том числе с помощью волонтеров. Также продолжается дополнительное обучение операторов БПЛА, поскольку знания, полученные во Франции по этой теме, оказались недостаточными для поля боя в Украине.

«У нас положение (с дронами, - Ред.) по сравнению с другими бригадами не то чтобы совсем плачевное. Но сейчас их число наращивается», — сказал офицер.

Кто виноват

Юрий Бутусов говорит, что за подготовку «Анны Киевской» и отправку подразделения на фронт отвечало руководство оперативного командования (ОК) «Запад». Непосредственно за провалы с мотивацией бойцов и управляемостью подразделения должности, вероятно, лишился комбриг Рюмшин.

Однако в командовании «Запад» в интервью Би-би-си изложили несколько иной взгляд на ситуацию. Там заявили, что не единолично отвечали за формирование и подготовку бригады «Анна Киевская». К этому были привлечены и другие стуктурные подразделения Генштаба и командования Сухопутных войск, говорят там.

Сейчас 155-я бригада в зоне боевых действий находится в ведении оперативно-тактической группировки «Донецк» в составе оперативно-стратегической группировки «Хортица».

«Подготовка 155-й ОМБр в целом осуществлялась совместно как ОК „Запад", так и структурными подразделениями и управлениями Генерального штаба», — сказал представитель оперативного командования «Запад» полковник Олег Домбровский.

«Понимаете, проблемы и ситуации, возникшие в этой бригаде, присущи на самом деле фактически всем нашим военным организмам, которые выполняют задачи на линии фронта, — заметил офицер. — Но то, что это так подсветили — это звоночек, что что-то надо уже с этим делать».

Домбровский назвал проблемы 155-й бригады достаточно «типичными» и выразил мнение, что причина заключается больше в личном составе, а не в «глобальных вопросах».

«Как говорится, что имеем, то имеем. Но выводы из этого нужно сделать», — заявил он.

Новые бригады вместо старых

Военный аналитик Михаил Жирохов согласен с тем, что проблемы бригады «Анна Киевская» типичны для ВСУ. Имеется в виду недостаточная обученность и мотивированность мобилизованной пехоты, проблемы с частой сменой командного состава и задержки с поставкой техники и боеприпасов.

В качестве решения аналитики, депутаты и сами военные предлагают отказаться от практики формирования новых бригад и усиливать уже существующие. Это должно положить конец появлению «подразделений-зомби» в составе вооруженных сил, которые боеспособны только на бумаге, а при появлении на линии фронта сталкиваются с проблемами.

Сейчас Генштаб чаще всего усиливает существующие боевые бригады лишь приданными подразделениями, чаще всего батальонами, которые к ним прикомандируются на время.

На самом деле появление новых бригад привязано к западному вооружению, говорит Жирохов. Оперативная ситуация не позволяет Генштабу ВСУ на длительное время выводить с линии фронта боевую бригаду, чтобы ее перевооружить. Проще для этого создать новую.

«К примеру, 155-я бригада была полностью оснащена французским вооружением. Для того, чтобы перевооружить «старую» бригаду, которая сейчас на фронте, ее нужно вывести на восстановление», — объясняет аналитик.

На восстановлении бригада должна быть не менее двух месяцев, чтобы освоить и провести учения с новым вооружением. В условиях интенсивных боевых действий это почти невозможно.

Выходом могла бы стать постепенная ротация не целой бригады, а отдельных батальонов. Еще одно решение проблемы — создание новых бригад не с нуля, а на «костяке» из опытных боевых офицеров.

«То есть был бы один батальон с «обстрелянными» бойцами, и вокруг него уже формировать бригаду», — говорит Жирохов.

При этом «старые» бригады чаще всего сами не горят желанием отдавать своих лучших офицеров в другую «новую» бригаду, добавляет он. По мнению аналитика, частично ситуацию может поправить переход ВСУ на дивизионную систему, где основой будут увеличенные до полков боевые батальоны.

Но, говорит эксперт, это длительный и трудный процесс для армии в условиях полномасштабной войны.