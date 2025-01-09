Скандал: российский политик назвал президента Азербайджана «пид***сом»

Эти слова прозвучали после заявления Алиева, (https://t.me/astrapress/71787) в котором он возложил ответственность за крушение самолёта на Россию. Карасев оставил короткие комментарии в своём телеграм-канале: «И о пид***сах» и «На обиженных небратьях русскую водку возят».

Председатель Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амин Мамедов в ответ выразил возмущение и отметил, что если подобное поведение российского политика останется без последствий, это продемонстрирует уровень Общественной палаты РФ, передают его слова азербайджанские СМИ.

«Ранее общественные деятели России служили примером высокой культуры и моральных принципов, однако сегодня эти качества, к сожалению, утрачены. И о самолете AZAL рассуждают такое далекое от культуры существо, как Карасев», — заключил Мамедов.