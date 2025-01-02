Скандал: Маск обозвал президента ФРГ

Назвав президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера "антидемократическим тираном", американский миллиардер Илон Маск пересек "границы допустимого в отношениях между двумя дружественными государствами", то есть между ФРГ и США. Об этом в среду, 1 января, заявил изданию Der Spiegel Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - одной из правящих партий ФРГ.

"Словесные нападки на федерального президента направлены (...) на всех граждан (Германии. - Ред.)", - сказал Мютцених. Он призвал правительство ФРГ после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января прояснить, "делались ли неоднократные неуважительные высказывания, клевета и вмешательство в избирательную кампанию также от имени нового руководства Соединенных Штатов".

Сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) назвала "жалкими нападками" некоторые слова Маска о канцлере и федеральном президенте ФРГ. "Это недостойное пересечение границ допустимого и демонстрация его неуважения к нашей демократии", - цитирует ее слова агентство Reuters.