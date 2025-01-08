Синоптики рассказали о погоде в среду

Небо будет преимущественно облачным, солнечные периоды вероятнее всего в Курземе. На дорогах местами, а вечером во многих местах, снова образуется гололед.

Максимальная температура воздуха составит 0..+4 градуса.

Юго-западный ветер в Латгале и Селии усилится в порывах до 10-13 метров в секунду, а на западном побережье Курземе – до 15-18 метров в секунду.

В Риге небо будет покрыто облаками, временами ожидаются дождь и мокрый снег. При слабом или умеренном южном и юго-западном ветре температура воздуха составит +2 градуса.

На погодные условия влияет циклон.