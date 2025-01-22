Синоптики предупредили о погоде в среду и плохом воздухе

На юго-востоке Латгале, главным образом, на границе с Беларусью и Россией, ожидается усиление снегопада.

Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, на побережье - умеренный. Температура воздуха составит 0...+4 градуса.

В Риге ожидается пасмурный день, без существенных осадков. При слабом южном, юго-западном ветре температура воздуха составит +2...+3 градусов.

Как сообщалось, из Центральной Европы в Латвию поступили воздушные массы повышенной загрязненности, концентрация тонких частиц PM2.5 во многих местах - особенно, в центральной части страны - достигла посредственного и плохого уровня. На сайте "rigaairtext.lv" опубликовано предупреждение о плохом качестве воздуха в столице в среду и четверг.