Синхронизация с Европой обрубит последние связи с Россией: эксперт

«Мы уже сейчас связаны с Польшей (через LitPol Link -BNS). После синхронизации мы будем подключены к Польше по тому же соединению. (...) Радикальных технических изменений не будет. Они будут во многом геополитическими, а в энергетическом плане они будут очень важными, потому что это последняя пуповина, связывающая (страны Балтии – BNS) с Россией. В политическом смысле это большие перемены, но в технологическом смысле перемены последнего дня не такие уж большие», — заявил Масюлис в интервью BNS.

«Это разрыв наших последних оставшихся связей с Россией», — отмечает генеральный директор Litgrid, который также руководил строительством Клайпедского терминала сжиженного природного газа — судно Independence укрепило независимость Литвы от российского газа.

Масюлис сообщил, что запланированные на субботу испытания изолированной работы энергосистемы Балтии должны занять до 30 часов, поэтому сети должны начать работать синхронно с Европой уже в воскресенье днем.

Глава Litgrid сообщил, что совместная электростанция, которую Литва предложила построить Латвии и Эстонии и которая должна обеспечить гибкое производство электроэнергии в условиях отсутствия ветра и солнца, вероятно, будет работать на газе, учитывая современное развитие технологий.

– В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ СТРАНЫ БАЛТИИ ОТКЛЮЧАТСЯ ОТ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ И ПРОВЕДУТ ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ ИЗОЛИРОВАННОЙ РАБОТЫ, А ЗАТЕМ НАЧНУТ РАБОТАТЬ СИНХРОННО С КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПОЙ. КАК БЫ ВЫ МОГЛИ КРАТКО ОПИСАТЬ ЭТИ СОБЫТИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО, ВОЗМОЖНО, МЕНЕЕ ЗНАКОМ С ЭНЕРГЕТИКОЙ И ЗАДАЕТСЯ ВОПРОСОМ, ЧТО ТАКОЕ СИНХРОНИЗАЦИЯ?

– Прежде всего, люди должны понимать, что кардинальных технических изменений в системе не будет. Мы по-прежнему связаны с Польшей (через LitPol Link -BNS). После синхронизации мы будем подключены к Польше по тому же соединению. Только линия на литовской территории от конвертора будет другой. Поскольку мы находимся в асинхронных зонах, то сейчас мы подключаемся к Польше через преобразователь, а затем переключим выключатели и трансформаторы, потому что у нас будет синхронное подключение.

Но за исключением этого 20-метрового соединения в Литве, остальная часть перемычки останется такой, какой она была. Никаких радикальных технических изменений не будет. Изменения будут во многом геополитическим, а в энергетическом плане они будет очень важными, потому что это последняя пуповина, связывающая (страны Балтии – BNS) с Россией. В политическом смысле это большие перемены, в технологическом смысле изменения последнего дня не такие уж большие.

Но если оценить работу последних десяти лет, обобщить все, что было сделано до сих пор, то сделано было немало. Люди могут подумать, что в воскресенье произойдет что-то очень радикальное. Ничего радикального технически не произойдет, поэтому не стоит опасаться, что будет проведен какой-то радикальный, всеопределяющий эксперимент — нет, мы уже всю работу проделали. Мы даже перекрыли практически все линии с Беларусью — из одиннадцати осталась только одна. Основная работа по синхронизации уже выполнена.

– ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ТЕМ ЖИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ПОДУМЫВАЮТ О ПОКУПКЕ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, ЛАМПОЧЕК, БАТАРЕЕК, ВОДЫ, СВЕЧЕЙ ИЛИ О ЗАРЯДКЕ СВОИХ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ КОМПЬЮТЕРОВ ЗАРАНЕЕ, ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ?

– Не переусердствовать. Энергетическая система не изменится. Энергетические системы не меняются в одночасье. Независимо от того, синхронизируемся мы или нет, риски для электрической системы всегда одинаковы. Не то чтобы произойдет что-то радикальное, вроде отключения электроэнергии, но людям не стоит переживать.

– БУДЕТ ЛИ ОБЕСПЕЧЕНА БЕСПЕРЕБОЙНАЯ И БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ?

– Несомненно.

– ВЫ ГОВОРИЛИ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ СИНХРОНИЗАЦИИ. А КАКОВО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ПРОЦЕССА? НЕКОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТ ЕГО ЭНЕРГИЧНЫМ 11 МАРТА (ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛИТВЫ- BNS). СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С ТАКИМ СРАВНЕНИЕМ?

– Что-то в этом роде... Это разрыв наших последних оставшихся связей с Россией. Мы начали это давно. НК «Mažeikių Nafta» (ныне «Orlen Lietuva — BNS) прекратил закупать нефть по трубопроводу, затем мы отказались от российского газа и начали закупать его через терминал. Теперь это последний шаг в электричестве, когда мы отключаемся от российской системы, хотя мы уже давно не покупаем электроэнергию (у России - BNS). Я бы сказал, что это перерезание пуповины, но мы больше ею не пользовались — ребенок вырос.

– ОДНАКО ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОТОКИ ШЛИ ИЗ РОССИИ, А ЧАСТОТА РЕГУЛИРОВАЛАСЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО В МОСКВЕ.

– Были технические неполадки, но и только. Естественно, если есть провод, то по нему что-то течет.

– ВЫ ТАКЖЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ПРЕДЫДУЩИХ ЭТАПАХ СИНХРОНИЗАЦИИ – В 2014–2016 ГОДАХ БЫЛИ МИНИСТРОМ ЭНЕРГЕТИКИ, А С 2021 ГОДА ВОЗГЛАВЛЯЕТЕ LITGRID. КАКОЙ ЭТАП СИНХРОНИЗАЦИИ КАЖЕТСЯ ВАМ СЕГОДНЯ САМЫМ СЛОЖНЫМ И, ВОЗМОЖНО, САМЫМ НАПРЯЖЕННЫМ?

– Может быть, Covid и война (в Украине – BNS), потому что нам пришлось существенно пересмотреть строительство, мы закупили много бетона и железобетона у Украины, России, Беларуси – конечно, не технологий, а материалов. Но они необходимы для завершения проектов, и вдруг, в одночасье, все пришлось переориентировать в другую сторону. А также Covid: мы заказали много оборудования из многих стран, мы не могли путешествовать, участвовать в испытаниях, поэтому нам пришлось решать эти проблемы. Во время войны и COVID-19 были перебои в логистике.

– КАК БЫ ВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ЭТАП 2023 ГОДА, КОГДА БЫЛО МНОГО ДИСКУССИЙ С ЛАТЫШАМИ И ЭСТОНЦАМИ О БОЛЕЕ РАННЕЙ ДАТЕ СИНХРОНИЗАЦИИ? КАКИМ ВАМ СЕГОДНЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЭТОТ МОМЕНТ – СЛОЖНЫМ, НАПРЯЖЕННЫМ?

– Это был важный момент. Очень хорошо, что Литва твердо придерживается позиции о необходимости ускорения синхронизации, иначе нам пришлось бы ждать до конца этого года. Это действительно дало стимул быстрее реализовывать проекты и прилагать усилия. Конечно, это стоило нам много нервов и седых волос, но мы справились.

Была идея, что, возможно, нам следует рассмотреть возможность более короткого пребывания на изолированной работе, возможно, сократив количество стресс-тестов. В итоге выяснилось, что семь из восьми тестов будут проведены в Литве. Мы своего рода синхронный локомотив, и нам нужно его довести до конца.

– ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ЛАТВИЯ И ЭСТОНИЯ МЕНЕЕ ГОТОВЫ К СИНХРОНИЗАЦИИ, ЧЕМ ЛИТВА?

– Не знаю, нет. В любом случае, в Латвии и Эстонии проектов меньше, поэтому я бы сказал, что они в безопасности. Другое дело, что мы можем поделиться всем оборудованием и ресурсами, так что если чего-то не хватает в Латвии и Эстонии, мы можем это предоставить, и наоборот.

– КОГДА ОФИЦИАЛЬНО ИСТЕКАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ БРЭЛЛ (ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТРАН БАЛТИИ С РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ – BNS)?

– 7 февраля (пятница – BNS) в 23:00 59 минут.

– ПРИ ЭТОМ, СТРАНЫ БАЛТИИ ПЛАНИРУЮТ ОТКЛЮЧИТЬСЯ ОТ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ ТОЛЬКО В СУББОТУ УТРОМ. НЕТ ЛИ УГРОЗЫ, ЧТО РОССИЯ ПОПЫТАЕТСЯ КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ОКНОМ, ВОЗМОЖНО, ОТКЛЮЧИВ СТРАНЫ БАЛТИИ ОТ СИСТЕМЫ РАНЬШЕ?

– Если они отключатся раньше, мы отключимся раньше. Все готово, так что риска нет.

– ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЕЩЕ КАКИЕ-ТО СЦЕНАРИИ ВОЗМОЖНЫХ ПРОВОКАЦИЙ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ РОССИИ?

- Нет. Я так не думаю... Пока мы связаны одной системой, провокаций быть не может, потому что (Россия - BNS) сама себе навредит, ничего такого не предвидится. Процесс идет достаточно гладко.

– ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ С РОССИЙСКИМИ ОПЕРАТОРАМИ ИЛИ ДИСПЕТЧЕРАМИ В МОСКВЕ ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ?

– Так и было, мы с ними подписывали документы, в какой последовательности и в какое время все будет происходить. Так что здесь все в порядке.

– В СУББОТУ УТРОМ СТРАНЫ БАЛТИИ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ ИЗОЛЯЦИИ. РАНЕЕ СООБЩАЛОСЬ, ЧТО ОН ПРОДЛИТСЯ ПРИМЕРНО 24–33 ЧАСА. УЖЕ ЛИ СЕГОДНЯ ЯСНО, КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ ИСПЫТАНИЕ В РЕЖИМЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ РАБОТЫ?

– Точно до часа мы никогда не знаем (с точностью до часа – BNS), но в общей сложности – до 30 часов.

– ИНЫМИ СЛОВАМИ, ПРИМЕРНО ДО ПОСЛЕОБЕДЕННОГО ВРЕМЕНИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ?

– Да, до послеобеденного времени воскресенья. Но, видите ли, в энергетике этого нельзя сказать наверняка. Это не фабрика, где останавливается конвейер и все останавливается. Нужно координировать, нужно согласовывать частоту, поэтому всегда может быть погрешность в несколько часов.

– ВЕСНОЙ 2023 ГОДА, КОГДА ЛИТВА ПРОВОДИЛА ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ИСПЫТАНИЯ, РАБОТАЛИ ПОЧТИ ВСЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СТРАНЫ – И КРУПНЫЕ СТАНЦИИ, И КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ, И ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. КАКИЕ МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОТОВЫ К ВЫХОДНЫМ?

– Все готовы, но не все обязательно будут включены. Посмотрим, какой будет спрос на электроэнергию, и подключим в нужном объеме. Мы можем подключить всех, но, похоже, в этом не возникнет необходимости. (...) Я не буду говорить, какие именно (будут включены - BNS), я думаю, что главный блок ТЭС Электренай - да, а остальные - посмотрим. Это будет зависеть от того, будет ли сильный ветер и т. д.

– ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОБСУЖДАЛОСЬ НЕОДНОКРАТНО. Я ХОЧУ ПОПРОСИТЬ ВАС ПОПЫТАТЬСЯ ОЦЕНИТЬ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ СИНХРОНИЗАЦИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ НА ВСЕ СТРАНЫ БАЛТИИ, НА ВЕСЬ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ? ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА НЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В СТРАНАХ БАЛТИИ, ТО, ХОТЯ ОНИ И НЕ БЫЛИ СИНХРОНИЗИРОВАНЫ, ПРОЦЕССЫ В ГЕРМАНИИ И СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ ВСЕ РАВНО ОКАЗАЛИ ВЛИЯНИЕ. КАК СИНХРОНИЗАЦИЯ ИЗМЕНИТ ЭТУ КАРТИНУ?

- Ничего не изменится, все останется как было. Как я уже говорил, у нас по-прежнему есть перемычка с Польшей, и она будет и потом. Все остальные линии также остаются. В плане торговли ничего не изменится, за исключением того, что меньший объем торговли будет осуществляться через перемычку с Польшей. Но активно она так и не использовалась.

– БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНА ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ LITPOL LINK ИЛИ ОНА БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СИНХРОНИЗАЦИИ?

– Изначально мы планировали, что он будет использоваться только для синхронизации и вообще не будет использоваться для торговли. Сейчас мы планируем выставить на продажу около 150 мегаватт с марта.

– ЧАСТОТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СТРАНАХ БАЛТИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ РЕГУЛИРУЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО В МОСКВЕ. КАК ИЗМЕНИТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ЕЮ И ВСЕЙ ЭЛЕКТРОСИСТЕМОЙ БАЛТИИ ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ?

– Диспетчеры стран Балтии будут координировать работу и управлять этой частотой. Существуют стандартные процедуры, как это делать. В конце концов, был тест изолированной работы (в 2023 году - BNS), мы его провели, сами контролировали и частоту поддерживали идеально. Я не думаю, что здесь возникнут какие-либо проблемы.

– БУДЕТ ЛИ ВКЛАД ЛИТОВСКИХ, ЛАТВИЙСКИХ И ЭСТОНСКИХ ОПЕРАТОРОВ В УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТАМИ РАВНЫМ ИЛИ КТО-ТО ИЗ НИХ БУДЕТ ИГРАТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В БАЛТИЙСКОЙ СИСТЕМЕ?

– Каждому придется заниматься своей частью.

– КАК МЫ УЖЕ ГОВОРИЛИ, СИНХРОНИЗАЦИЯ СТРАН БАЛТИИ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ЧЕРЕЗ ЕДИНСТВЕННОЕ ПОКА СОЕДИНЕНИЕ С ПОЛЬШЕЙ – LITPOL LINK. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА НЕМ ПРОВОДИЛИСЬ МЕЛКИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ПЕРЕМЫЧКА ВЫХОДИЛА ИЗ СТРОЯ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЛИ НЕДЕЛЬ. ЕСЛИ БЫ ПОДОБНЫЕ СБОИ, КОТОРЫЕ БЫ ПРЕПЯТСТВОВАЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СВЯЗИ, ПРОИЗОШЛИ ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ, ОЗНАЧАЛО БЫ ЭТО, ЧТО СТРАНЫ БАЛТИИ В ЭТО ВРЕМЯ РАБОТАЛИ БЫ В ИЗОЛИРОВАННОМ РЕЖИМЕ?

- Да. Но это случались гораздо реже. Мы подсчитали, что это соединение выходит из строя примерно раз в три года. Мы не ожидаем частых неисправностей.

– НО ЕСТЬ ЛИ ГОТОВЫЕ СЦЕНАРИИ ТОГО, ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ?

- Конечно. Мы просто отключимся от континентальной Европы, разберемся с этим и восстановим связь.

– МОГУТ ЛИ ТАКИЕ СБОИ СТОИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СОЕДИНЕНИЯ LITPOL LINK?

– Сегодня трудно сказать. Будет ли дуть ветер или нет, будет зависеть от того, какими будут цены на газ в тот момент. Если подует ветер, то, возможно, это вообще ничего не будет стоить... Очень сложно назвать конкретную цифру, сколько это может стоить.

По нашим первоначальным расчетам (цена на электроэнергию – BNS) будет в основном определяться производством за счет возобновляемых ресурсов. Если этого будет достаточно, цена на электроэнергию будет иметь тенденцию к снижению, а не к росту. Цены на электроэнергию устанавливаются на год вперед. Цены на этот год уже установлены, поэтому они не изменятся.

– ЧТО БУДЕТ С КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ СТРАН БАЛТИИ С ЕВРОПОЙ? ИМЕННО ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭТОГО РЕГИОНА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ БЫЛ ОДНИМ ИЗ ПРЕДМЕТОВ ОБСУЖДЕНИЯ, ОСОБЕННО С ЕВРОСОЮЗОМ, ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИИ ДАТЫ СИНХРОНИЗАЦИИ.

– Калининград полностью готов, проведено пять тестов изолированной работы. На наш взгляд, с ними ничего не случится, все там будет хорошо, они к этому готовы, они сами об этом заявляют. И мы видим, что технически они готовы. Не должно быть никакого негативного влияния ни на них, ни на нас.

– ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДЕТ РАБОТАТЬ В ИЗОЛИРОВАННОМ РЕЖИМЕ?

– Совершенно верно – в изолированном.

– СКОЛЬКО ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТОВ СИНХРОНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ЗАВЕРШИТЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА СИНХРОНИЗАЦИИ С КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПОЙ?

– Из крупных я бы отметил последний синхронный компенсатор в Неменчине, недалеко от Вильнюса. Работы должны быть завершены в апреле-мае. А Harmony Link — это новое соединение с Польшей, которое должно быть проложено в 2030-х годах.

– В ПРОШЛОМ ГОДУ LITGRID И ПОЛЬСКИЙ ОПЕРАТОР PSE ОДОБРИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ НАЗЕМНОЙ ЛИНИИ HARMONY LINK И ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. ТЕПЕРЬ УЖЕ ЯСНО, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭТО СОЕДИНЕНИЕ? РАНЕЕ ГОВОРИЛОСЬ, ЧТО В ЛИТВЕ ЭТО БУДЕТ ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, В ПОЛЬШЕ — ПОДЗЕМНЫЙ КАБЕЛЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ RAIL BALTICA И АВТОМАГИСТРАЛИ VIA BALTICA. БЫЛО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ.

– Проект находится в стадии завершения. В Польше это будет в основном (подземный – BNS) кабель, а в нашем случае это будет частично кабельная, частично воздушная линия. Но все детали будут согласованы позже. Нам нужно завершить проект, тогда мы сможем рассказать вам подробности.

– А КАК НАСЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ RAIL BALTICA И VIA BALTICA ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПЕРЕМЫЧКИ?

– Первоначально проект планировался рядом с Rail Baltica, но теперь будет изменен и будет проходить рядом с Via Baltica. (...) Последняя строится быстрее, она уже практически закончена, там просто легче прокладывать. Мы считаем, что объединить кабельную инфраструктуру с автодорожной будет проще, чем по железной дороге. По железной дороге передаются различные сигналы, поэтому, чтобы избежать технологических сбоев, проще это делать рядом с Via Baltica.