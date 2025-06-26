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Сильно потеплело! Maxima запустила инициативу «Корзина низких цен» (ФОТО)

Новости партнеров Редакция PRESS 26 июня, 2025 12:14

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Чем меньше денег мы тратим на продукты первой необходимости, тем теплее и солнечнее становится лето — независимо от температуры за окном. Согласны?

Суперновость недели: Maxima Latvija в рамках общегосударственного меморандума запустила инициативу «Корзина низких цен». Как сообщают представители компании, в нее включены товары из десяти основных категорий продуктов питания — с самой низкой на данный момент ценой в каждой категории. Уверяю, цены вас если не потрясут, то согреют однозначно.

Содержимое «Корзины низких цен» имени Maxima доступно во всех 172 магазинах предприятия по всей Латвии. Предложение реально актуальное и разнообразное, что позволит сделать страну в принципе более сытой. Это шанс наполнить холодильники и кухонные шкафы качественными, разнообразными продуктами по доступным ценам.

«Приоритет Maxima Latvija — обеспечить жителям Латвии доступные цены и качественные продукты питания, соответствующие их повседневным потребностям. Именно поэтому мы концептуально поддержали цели меморандума и присоединились к нему после получения официального подтверждения от Совета по конкуренции о его соответствии Закону о конкуренции.

Мы также направили приглашения почти 130 нашим партнерам, представляющим упомянутые в меморандуме десять категорий, с предложением присоединиться к инициативе “Корзина низких цен”.

Кроме того, мы продолжим тесное сотрудничество с производителями и Министерством экономики, чтобы совместно реализовать ключевые принципы меморандума: повышение доступности базовых продуктов питания, поддержка отечественных производителей и укрепление долгосрочного партнерства», — подчеркивает руководитель Maxima Latvija Каролина Зигмантайте.

Как сориентироваться в новых ценах?

Актуальный список продуктов из «Корзины низких цен» — включая такие базовые категории, как молочные продукты, овощи, хлеб, мясо, мука и другие, — будет еженедельно публиковаться в газете Maxima Latvija, а также будет специально маркирован (вы тут же увидите эти суперъяркие плакаты!) на полках магазинов Maxima Latvija.

Дополнительную информацию можно будет всегда найти на официальном сайте компании и в его мобильном приложении, что поможет каждому легко находить и выбирать для себя подходящие и наиболее выгодные предложения.

Не только новая корзина

Помимо «Корзины низких цен» Maxima Latvija продолжит предлагать выгодные цены и акции на широкий ассортимент продуктов и товаров первой необходимости. Например, на этой неделе в магазинах Maxima действуют следующие предложения:

  • сахар — 0,59 евро за килограмм,
  • творожный сырок Kārums — 0,29 евро,
  • кошачий корм Gourmet Gold — 0,39 евро за баночку. 

Ознакомиться с первой продуктовой корзиной Maxima Latvija с низкими ценами можно по ссылке: www.maxima.lv/zemocenugrozs

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