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Силиня выступит с докладом в Арабских Эмиратах: тема?

© LETA 10 февраля, 2025 07:43

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Премьер-министр Эвика Силиня 10-12 февраля вместе с делегацией предпринимателей посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщили в Государственной канцелярии.

Цель визита - способствовать экономическому сотрудничеству между Латвией и ОАЭ и развитию двусторонних отношений.

Премьер-министр отметила, что визит латвийской делегации в ОАЭ является важным шагом на пути к более тесному экономическому сотрудничеству. "Для наших предпринимателей это возможность развивать экспортные рынки и проекты международного сотрудничества, а для Латвии - привлечь инвестиции", - отметила Силиня.

В ходе визита у премьера запланированы встречи с должностными лицами ОАЭ, бизнесменами и представителями латвийской диаспоры.

По приглашению ОАЭ Силиня также примет участие во Всемирном саммите правительств, где выступит с докладом о важнейших глобальных вызовах и их решениях.

В сопровождающую премьера делегацию войдут министр здравоохранения Хосам Абу Мери и руководители трех латвийских компаний - руководитель предприятия по производству бетона "Primekss" Янис Ошлейс, руководитель компании языковых технологий "Tilde" Артур Василевскис и руководитель компании биотехнологий "Longenesis" Эмиль Сюндюков.
 

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