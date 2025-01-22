Силиня встретилась с будущим командиром генералом Пудансом: о чем говорили?

Как сообщила агентству ЛЕТА советник премьера по вопросам стратегической коммуникации Элина Лидере, на встрече с бригадным генералом Пудансом Силиня обсудила укрепление потенциала НВС, развитие службы государственной обороны и инфраструктуры НВС.

"Безопасность - наш приоритет, поэтому важно, что мы инвестируем в совершенствование нашего оборонного потенциала и в целом повышаем устойчивость общества к внешним угрозам", - отметила премьер.

Кроме того, она подчеркнула, что важно и сотрудничество НВС с другими государственными и муниципальными учреждениями.

Кроме того, премьер-министр обсудила с будущим командующим НВС вопросы, связанные с защитой восточной границы, а также необходимость более тесного сотрудничества НВС с оборонной индустрией.

Ранее Пуданс подчеркнул, что необходимо развивать имеющиеся ресурсы НВС для повышения обороноспособности.

Торжественная церемония смены командующего, на которой Пуданс сменит на посту прежнего командующего НВС генерал-лейтенанта Леонида Калниньша, состоится в пятницу, 24 января, а к исполнению своих новых обязанностей Пуданс приступит в понедельник, 27 января.