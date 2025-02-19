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Силиня: у нас есть готовые сценарии по защите Украины

© LETA 19 февраля, 2025 10:10

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До сих пор миротворчество в Украине рассматривалось как совместная миссия НАТО, но нужно быть готовым к альтернативному европейскому предложению, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в программе "900 секунд" на канале TV3, комментируя предстоящие переговоры европейских лидеров о европейской безопасности и поддержке Украины.

Премьер-министр отметила, что необходимо обсудить, нужно ли создавать "некую коалицию государств", которые способны, могут и хотят обеспечить мир в Украине. "Нам нужно поговорить о том, делается ли это и каковы будут правовые рамки этого, потому что до сих пор мы все видели это как совместную миссию НАТО", - сказала Силиня.

Премьер-министр считает, что уже сейчас необходимо готовить сценарии альтернативного европейского предложения. По ее словам, Балтийский и Скандинавский регионы тесно координируют свои действия и готовы к этому. "Сегодня мы будем говорить о нашем предложении для совместных переговоров", - сказала Силиня.

В интервью Латвийскому телевидению премьер-министр продолжила эту тему, отметив, что в этом вопросе еще много неясностей. Премьер-министр пояснила, что до сих пор Латвия была готова делать это в рамках НАТО, но если это будет сделано только в рамках Европейского союза (ЕС), то все должны договориться, в том числе о том, кто будет командовать силами и какие гарантии будут предоставлены солдатам, если их отправят на эту миссию. "У нас есть готовые сценарии, но мы должны договориться об этих больших рамках", - сказала она.

Она добавила, что Латвия не предложит на этих мирных переговорах ничего, чего не хотела бы сама Украина. С другой стороны, Украина хочет понять, как обеспечить прочный мир.

В том числе будет обсуждаться вопрос о необходимости специального посланника, который будет представлять Европу на мирных переговорах.

По ее мнению, никто еще не заходил так далеко на мирных переговорах в этой войне. Силиня подчеркнула, что мы находимся в ситуации, когда нужно быть довольно практичными в отношении шагов, которые ожидает Украина, включая скорейшее вступление Украины в ЕС, что, по ее мнению, является минимумом, который может сделать Европа.

Отвечая на вопрос, почему она будет присутствовать на переговорах в среду дистанционно, Силиня сказала, что нужно сосредоточиться на важном, а не на формате, в котором европейские лидеры будут говорить.

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