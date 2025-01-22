Шноре требует запретить украинским беженцам работать таксистами без знания госязыка

Сейчас закон допускает, что граждане Украины могут быть зарегистрированы в реестре водителей такси, который ведет Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD), без подтверждения знания латышского языка. Также от них не требуют доказывать, что на их водительское удостоверение, выданное за границей, не наложен запрет на управление транспортным средством.

Шноре предлагает внести изменения, согласно которым украинские граждане, желающие работать водителями такси, должны будут подтвердить знание латышского языка.

Кроме того, депутат предлагает уточнить, что работодатели смогут нанимать украинцев без знания государственного языка только в том случае, если они находятся в Латвии менее трех лет и их незнание языка не мешает выполнению служебных обязанностей.

В действующей редакции закона уже прописано, что работодатель может принимать на работу граждан Украины, не владеющих латышским языком, если это не препятствует выполнению трудовых задач.