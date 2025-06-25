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Шашлык на балконе: уже можно, но по правилам

«Вести» 25 июня, 2025 18:35

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Пришло лето со своими традициями – хорошими и плохими. Городских жителей тянет на природу, но многие решают вопрос просто - пикники устраивают на своих балконах и лоджиях. Многие читатели спрашивают: законно ли это?

Суббота, семья вернулась домой с поездки к морю. В квартире привычно мелькал бесполезный телевизор, мальчик лет десяти погрузился в смартфон, отец пошел в душ, мать сноровисто нарезала овощи на салат. Мирная картина летнего вечера.

- Вдруг я услышал крики жены, что где-то горит, - рассказывает Леонид. – Действительно: пахло дымом и чем-то горелым. Мы с женой побежали по квартире проверять, все ли у нас выключено, обнюхали все розетки. Нет, все в порядке...

Открыли дверь на лестницу - а там из-за дверей квартиры на нижнем этаже слышны музыка, крики. Отдыхают люди. На лестнице тоже попахивало горелым. Надо бы спуститься. Люди уже нетрезвые, мало ли что случилось в квартире.

Тут Леонида позвала жена. Она вышла на лоджию, а оттуда в нос ударил резкий запах гари. Оказалось, что соседи празднуют прямо на лоджии, под квартирой Леонида. Перегнувшись через перила, он увидел раскаленный мангал, из которого поднимался тревожный дымок, хозяин квартиры курил, дремотно развалившись в шезлонге, а мясо уже сгорело.

Из окон выглядывали и другие жильцы, чтобы посмотреть, откуда тянет дымом. Но, увидев молодых и нетрезвых людей, быстро ретировались.

И Леонид промолчал. Себе дороже связываться с нетрезвыми и нахальными соседями...

Но допустимо ли подобное времяпрепровождение? А как же пожарная безопасность? А как же покой окружающих?

Умеют же отдыхать люди - не отходя от кровати, можно сказать. Зачем тратить время и бензин на дорогу, если можно получить все прелести пикника у себя в квартире? Для чего тогда лоджии и балконы?

В Государственной пожарно-спасательной службе (UDGD) сообщают:

- Каждое самоуправление решает индивидуально - разрешать жарить мясо и колбаски на балконе или нет. В одном самоуправлении допустимо, в другом месте - нет. Поэтому, если вы хотите жарить мясо на балконе или ваши соседи делают такое, надо сначала выяснить в своем самоуправлении, разрешается ли это...

В полиции Рижского самоуправления отметили, что правила думы не запрещают жарить мясо на балконе квартиры или лоджии. Но сами-то обитатели квартир должны соображать, что живут в многоквартирном доме, где следует соблюдать интересы соседей! И, конечно, пожарную безопасность!

Не лучше ли собраться и выехать на берег озера или реки? В Риге, например, немало оборудованных мест для барбекю, пикника.

В конце концов, жарить шашлык на балконе – это дурной вкус...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

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