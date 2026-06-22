Шаг вперед, два назад

И пока «играет музыка», то есть на руинах и трупах куется капитал, танец будет продолжаться столько сколько надо «музыкантам». Поэтому Ормузский пролив будет закрываться и открываться в ритме этой «музыки» невзирая на жертвы.

Несмотря на позитивные новости относительно первого раунда переговоров, ситуация на Ближнем Востоке остается взрывоопасной. В субботу израильские удары в Ливане унесли жизни как минимум 20 человек. Это произошло всего через день после вступления в силу перемирия с «Хезболлой». Как итог, в воскресенье трафик через Ормузский пролив резко сократился: Иран объявил о его закрытии, обвинив Израиль и США в нарушении условий временного мира. Сегодня вроде бы движение судов снова открыто.

Так что ситуация остается по-прежнему крайне неопределённой и сегодня совершенно непонятно, где окажутся цены на бензин и дизельное топливо после LIGO.

Алексей Шведов

Руководитель по стратегии

AS OLEREX / KOOL Latvija SIA