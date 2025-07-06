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СГД изучает последнюю налоговую декларацию Мартина Гаусса — «Неаткарига» (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 6 июля, 2025 07:41

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LETA

Бывший председатель правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс покинул сцену политико-экономической жизни Латвии. Однако он оставил после себя неизгладимые следы, воспоминания о нем еще долго будут жить в сердце латвийского народа. После того, как он остался без работы, Гаусс подал последнюю декларацию государственного должностного лица, из которой станет видно, какие компенсации и "золотые парашюты" он получил или не получил, пишет обозреватель Марис Краутманис.

Свои должностные обязанности Гаусс перестал выполнять 7 апреля 2025 года, а декларацию подал 21 мая. Эта декларация будет обнародована в срок, установленный законом "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц", то есть через три месяца с момента подачи, пояснила nra.lv специалист по связям с общественностью СГД Кристине Аугсткалне-Яунберзиня. Декларация не публикуется сразу после подачи, так как в течение трех месяцев могут возникнуть какие-либо исправления или уточнения. Так что ознакомиться с ней будет можно в следующем месяце. 

В связи с этим мы знаем о Гауссе только его достижения в 2024 году, когда, согласно декларации, он получил за работу в airBaltic 838 тысяч 567 евро и 78 центов. Это в среднем 69 тысяч 880 евро в месяц.

Итак, согласно декларации за 2024 год, Мартину Гауссу принадлежала на тот момент недвижимость в Латвии, Германии, Австрии и Италии, две моторных лодки и шесть автомашин - CANAMQUARD, Tesla, Mercedes GLE, Tesla Y, Audi e-TRON и Fiat. Он также имел безналичные накопления в различных финансовых учреждениях Германии и Австрии, доли капитала и прирост в инвестиционных портфелях. С 2011 года, когда Гаусс занял пост руководителя авиакомпании, он в общей сложности получил свыше 10 миллионов евро - больше, чем зарплата президента США.

В то же время авиакомпания, которую он возглавлял, постоянно получала поддержку от государства, всего в нее было вложено свыше полумиллиарда евро, обязательства на сумму 571 миллион евро правительство списало, эти деньги уже не вернуть.

Достойна удивления способность Гаусса пережить несколько правительств и министров сообщения, при том, что уже давно авиакомпания не в состоянии обеспечить положительный финансовый поток.

В четверг эстонское правительство приняло решение не покупать акции airBaltic. Об этом после заседания правительства журналистам объявил министр инфраструктуры Эстонии Кулдар Лейс.

Министр заявил, что такое решение принято, поскольку в авиакомпании все еще не завершена смена руководства и ее финансовая ситуация остается проблемной. Это министр еще очень щадяще выразился, считает Краутманис.

В Эстонии в начале года суд объявил банкротом эстонскую национальную авиакомпанию Nordic Aviation Group.

Общее вложение государства в Nordic достигло 70 миллионов евро. Попытки приватизировать авиакомпанию оказались безуспешными, и правительство решило, что не может позволить себе и дальше поддерживать ее за счет госбюджета.

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