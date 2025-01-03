Семь небесных явлений 2025 года, которые стоит увидеть своими глазами

В астрономическом календаре на ближайший год рассчитаны даты двух затмений — одного лунного и одного солнечного — и сразу три суперлуния почти подряд.

Кроме того, в новом году будут еще метеорные потоки и северные сияния, частота и интенсивность которых растут по мере роста солнечной активности.

Первый крупный метеорный поток 2025 года

Начался январь, как всегда, под вспышки метеорного потока Квадрантиды — одного из самых сильных, ежегодно поливающих нашу планету. Своего максимума он достигнет 3 или 4 января, после чего пойдет на спад.

Метеоры (они же «падающие звезды») — это осколки небесных тел, которые на огромной скорости (до 70 км/с) влетают в атмосферу Земли и почти мгновенно испаряются от чудовищного трения, прочерчивая в ночном небе яркие полосы.

На пике своей интенсивности метеорный поток Квадрантид может обеспечить настоящий звездопад, когда в течение часа небосклон могут прочертить до 120 метеоров.

Свое название Квадрантиды получили от старинного созвездия Стенной Квадрант, выделять которое астрономы давно перестали. Именно там поток метеоров, оставляющих за собой голубоватые или бледно-желтые полосы, было заметно лучше всего.

Тем, кто хочет увидеть его своими глазами, лучше отойти подальше от любых источников света (не забыв предварительно потеплее одеться) и дать глазам хотя бы четверть часа на то, чтобы привыкнуть к темноте ночного неба.

Телескоп для наблюдения не понадобится, а вот безоблачная погода — условие обязательное. И терпением лучше запастись как следует — даже в условиях абсолютного ясного ночного неба.

Солнечное затмение в Атлантике

Солнечное затмение случится 29 марта, когда Солнце, Луна и Земля выстроятся в одну линию.

Проходя между Солнцем и нашей планетой, Луна на время закроет его собой, погрузив часть земной поверхности в темноту.

Полным затмение будет лишь для жителей юго-востока Канады — в остальных регионах оно будет максимум частичным, а то и вовсе пройдет незамеченным.

В Британии солнечный диск на пике затмения окажется перекрыт почти на треть — словно кто-то откусил от него кусочек.

В Мурманске — чуть больше чем на четверть. В Санкт-Петербурге и Великом Новгороде — примерно на 10%.

Эксперты напоминают, что даже при максимальном затемнении смотреть на Солнце чревато потерей зрения, и рекомендуют наблюдать его через затемненные солнцезащитные линзы.

В Москве солнечных затмений в этом году видно не будет, даже частичных. А следующего полного и вовсе придется подождать 100 лет с небольшим.

Полное лунное затмение

Зато лунное затмение, которое произойдет 7 сентября, будет полным почти на всей территории России, причем еще и весьма продолжительным.

При взгляде из Москвы, например, лунный диск проведет в тени нашей планеты в общей сложности почти пять часов. Почти полтора часа кряду наш спутник не будет виден совсем: затмение будет полным.

Чтобы лунное затмение было видно, небо, конечно, должно быть безоблачным. Для наблюдения выберите место повыше, где небо не будут заслонять деревья или высотные здания, а искусственное освещение вокруг сведите к минимуму.

Три суперлуния

В 2024 году было четыре суперлуния. В 2025 году их будет три: Охотничья Луна (7 октября), Бобровая (5 ноября) и Холодная (4 декабря).

Странные названия происходят из культуры коренных жителей Нового света, чтобы отразить происходящее в природе и использовать лунные фазы для определения времени.

Суперлуние случается, когда в полнолуние наш спутник находится в самой близкой точке орбиты к Земле, за счет чего выглядит на небосклоне примерно на 30% больше и 15% ярче, чем в обычное полнолуние.

Чтобы как следует рассмотреть это явление, тоже должно повезти с ясным небом. Можно смотреть невооруженным глазом, а еще лучше прихватить с собой телескоп или хотя бы бинокль.

Если вы хотите сделать фотоснимок, не следует использовать вспышку. Лучше включить в телефоне ночной режим.

Северные сияния

В ушедшем году северное сияние появлялось на небосклоне не раз и не два. Выглядит это обычно как яркий, клубящийся световой фон, цвет которого варьирует от красного до фиолетового, от зеленого до синего.

Северные сияния возникают из-за столкновения заряженных солнечных частиц с газами в атмосфере Земли в районе магнитных полюсов. Самые яркие сияния возникают, когда Солнце выбрасывает большие облака частиц, называемые корональными выбросами массы.

Поскольку 11-летний цикл активности Солнца достигает своего пика, в ближайшие 12 месяцев сияния можно будет наблюдать гораздо чаще.

Оптимальные условия для наблюдения любых подобных явлений — ясное небо, так что будем надеяться, что 2025 год подарит нам больше не только безоблачных дней, но и ясных ночей.