Секретная формула озвучена: «100 продуктов в 100 странах мира!» Новости партнеров Редакция PRESS 10 июня, 2025 15:50 Новости партнеров

Фармацевтическая отрасль Латвии планирует увеличить оборот в четыре (!) раза за десять лет. Таковы амбиции членов Латвийской ассоциации производителей лекарств. в которые входят такие мощные производства как Olpha и Grindeks.

О стратегии фармотрасли нашей страны вплоть до 2035 года шла речь на недавней конференции, которая, кстати, собрала полный зал Dabas māja здания Латвийского университета.

Людмила ВЕВЕРЕ

Если коротко, озвученный план развития отрасли предусматривает системную поддержку укрепления производственных мощностей, инвестиций в научные исследования и инновации, а также упрочение, что называется, человеческого капитала. Специалисты — это движущая сила и самый важный потенциал для развития этой наукоемкой и социально значимой отрасли.

«От 400 миллионов евро до 1,5 миллиардов!»

«Фармацевтическая отрасль Латвии готова значительно увеличить свой вклад в экономику страны — с текущего оборота в 400 миллионов евро до 1,5 миллиарда евро в течение следующих десяти лет, — сообщила во время своего четкого, аргументированного, доказательного и эмоционального доклада исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей лекарств Райна Дурея-Домбровска. — Для достижения этой цели необходима тесная координация между предприятиями отрасли, учреждениями высшего образования и научными организациями, а также государственными структурами».

По словам Райны Дуреи-Домбровской, четко просчитанная стратегия движения отрасли служит «единой дорожной картой, чтобы превратить этот потенциал в реальный рост».

«Собственно, производство лекарств — это только один и не самый большой этап того, что мы делаем, чтобы изготовленные лекарства дошли до людей, — подчеркнула Райна. — Все начинается намного раньше – с того, что нам надо выбрать какую-то молекулу, которая потом должна совершить полет... Эту химическую формулу мы пытаемся превратить во что-то ощутимое, а это означает синтез, это означает виды доставки, это означает все вспомогательные вещества. Большая работа наших ученых вкладывается в этот наисложнейший путь со многими неизвестными и препятствиями, чтобы в результате эта идея превратилась в реальность — в лекарства... Результат невозможен без стартовой глубинной аналитики и исследований рынка, только после всего этого мы доходим до разработки технологий.

Как это выглядит на практике? К моменту, когда мы что-то гениальное создали в лабораторной колбе, это еще совершенно не означает, что данное изобретение сработает, как мы говорим, в большом реакторе. На пути к производству медикамента требуются многоступенчатые научные исследования и просто огромные инвестиции. Это также проверки и тестирования, а потом еще и процесс регистрации нового препарата, что тоже дело долгое и непростое. И только после этого мы можем думать о запуске в производство».

Отрасль имеет стратегию развития, пути для ее реализации и четкое прозрачное видение будущего. «Мы хотим быть глобально признанными, устойчивыми в долговременной перспективе, экономическим фундаментом страны и поддержкой для жителей Латвии» — подчеркнула исполнительный директор Латвийской ассоциации производителей лекарств Райна Дурея-Домбровска.

«Сегодня мы экспортируем медикаменты и лекарственные формы в более чем 130 (!) стран мира, фактически 90% готовой продукции. Потенциал для увеличения экспорта продуктов фармотрасли, можно сказать, не ограничен. Мы будем развивать это направление и дальше. У нас для этого есть все: производства полного цикла, наука высокого уровня, производство активных химических веществ, специалисты на всех этапах процесса и отлаженные современные технологии изготовления лекарств. Мы обладаем мощной платформой для активного развития! Замечу, что предприниматели вкладывают в развитие фармпроизводства от 2 до 10% оборота в год, что огромная цифра в масштабах Латвии» — сообщила докладчик.

Производство лекарств имеет важное значение не только для устойчивости государства, но и для экономического роста — благодаря высокой добавленной стоимости отрасли и экспортному потенциалу. Долгосрочная стратегия латвийской фармацевтической отрасли на следующие десять лет предусматривает развитие, основанное на продаже 100 сложных для копирования продуктов в 100 странах мира.

«Не секрет, что сегодня латвийские фармпредприятия работают в бизнесе дженериков, где невероятно сложно конкурировать с большими мировыми гигантами. Поэтому у Латвии непременно должна быть своя ниша. К производимым дженерикам следует привнести те качества, которые, скажем так, дадут им ощутимые дополнительные плюсы на рынках мира. Это и есть та большая инновация, над которой мы намерены работать следующие 10 лет. И когда мы достигнем определенного оборота и накопим еще более мощный научный потенциал, у Латвии будут все возможности развиваться в направлении создания оригинальных препаратов, которые выдержат сильную мировую конкуренцию», — поделилась планами развития отрасли ее руководитель.

Экспансия на рынки мира: пример Olpha

Сказанное Райной Дуреей-Домбровской подтверждают сами производители. Так, в 2025 году количество вновь зарегистрированных лекарств, например, АО Olpha на территории западных стран увеличится на порядок — до 20 наименований.Новые медикаменты Olpha предназначены для лечения урологических, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Планируется, что на рынки ЕС к уже имеющимся поступит как минимум 18 новых свободных от патентов медикаментов.

Olpha фокусируется в первую очередь на освоении рынка Западной Европы и создании портфеля подходящих для него продуктов. Для этой цели объем инвестиций на предприятии в течение ближайших пяти лет достигнет 100 млн. евро. В течение ближайших лет это предприятие планирует существенно увеличить портфель своих продуктов, пополнив его свободными от патентов медикаментами.

Olpha имеет 50 новых продуктов для потенциального расширения своего портфеля лекарств, из которых 32 продукта поданы на регистрацию в странах ЕС и Великобритании. Еще 100 лекарств находятся в процессе разработки.

В целом спектр продуктов предприятия непрерывно развивается и расширяется, сейчас он состоит из 60 лекарств в готовой форме, 25 активных фармацевтических веществ и более 20 полупродуктов.

Важность европейского контекста

С лекцией на конференции выступил исполнительный директор Европейской фармацевтической организации Medicines for Europe Адриан ван ден Ховен. Он подчеркнул важность европейского контекста и роль местных производителей в обеспечении доступности критически важных медикаментов.

«За последние годы глобальные вызовы изменили и фармацевтическое производство в Европе, побудив Европейский союз искать пути укрепления местного фармацевтического сектора через Фармацевтический обзор и Акт о критически важных лекарственных средствах. Цель — снизить чрезмерную зависимость от Азии, одновременно укрепляя национальную безопасность и устойчивость.

Те страны, которые обладают собственным фармацевтическим производством, находятся в гораздо более выгодной позиции. Пример Латвии наглядно демонстрирует, насколько важна национальная стратегия развития фармацевтической отрасли в сотрудничестве с Европейским союзом. У местных производителей ключевая роль в обеспечении стабильных поставок лекарств и защите общественного здоровья в Европе.

Поэтому крайне важно, чтобы государство и фармотрасль тесно сотрудничали — как в плане инвестиций, так и в контексте долгосрочного видения», — подчеркивает Адриан ван ден Ховен.

Справка. Инициатором разработки стратегии фармацевтической отрасли Латвии выступила Латвийская ассоциация производителей лекарств.

Стратегия была разработана в сотрудничестве с местными компаниями Olpha, Grindeks и PharmIdea, Латвийским университетом, Рижским университетом Страдиня, Рижским техническим университетом и Латвийским институтом органического синтеза.