Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Января Завтра: Eglons, Kriss, Ksenija
Доступность

Сейм заранее признал выборы в Белоруссии нелегитимными: против решения выступила только партия «Стабильности!»

Редакция PRESS 24 января, 2025 08:35

Важно 0 комментариев

В четверг парламент принял заявление, в котором подчеркнул, что не признает президентские выборы в Белоруссии, назначенные на 26 января этого года, легитимными, поскольку они не имеют ничего общего со свободным и справедливым избирательным процессом, сообщает LETA.

В своем заявлении парламент поддерживает стремление белорусских демократических сил и гражданского общества к созданию свободного, независимого и демократического государства и призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и противостоять любым попыткам его легализации на международной арене.

«Так называемые президентские выборы в Белоруссии не имеют ничего общего со свободным и демократическим избирательным процессом», - говорит Инара Мурниеце (Нацобъединение), председатель парламентского комитета по иностранным делам, ответственного за заявление, подчеркивая, что широкомасштабные репрессии режима Лукашенко, начавшиеся после президентских выборов 2020 года в Белоруссии, продолжаются. Более 1200 политических заключенных все еще находятся в заключении, а многие сотни тысяч белорусов вынуждены жить в изгнании, спасаясь от репрессий, отметила председатель комиссии.

«Против» голосовали только депутаты фракции «Стабильности!». Ее руководитель Алексей Росликов с трибуны парламента призвал коллег — прежде всего от правящей коалиции, - заняться решением проблем в собственной стране. «Посмотрите, как у нас в Латвии относятся к оппозиции, какому давлению подвергается наша оппозиция! - заявил он. - Белорусский народ сам разберется — кого им выбирать во власть и как реагировать на того или иного кандидата в президенты и на политическую ситуацию в стране. А мы должны сосредоточиться на решении латвийских проблем — это и жуткое расслоение общества, и высокие коммунальные платежи, и огромные очереди на государственные медицинские услуги, я уже не говорю об афере Rail Baltica и аховой ситуации в airBaltic!”. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 6 реакций
Комментарии (0) 6 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как долго продержится правительство Силини: СМИ

Новости Латвии 10:17

Новости Латвии 0 комментариев

Чтобы показать обществу, что у власти находится коалиция, не имеющая устойчивого большинства в Сейме, идеологически различные оппозиционные партии уже несколько раз сумели договориться о срыве кворума на заседании Сейма. В январе было три заседания Сейма, на которых оппозиция использовала этот инструмент парламентского воздействия.

Чтобы показать обществу, что у власти находится коалиция, не имеющая устойчивого большинства в Сейме, идеологически различные оппозиционные партии уже несколько раз сумели договориться о срыве кворума на заседании Сейма. В январе было три заседания Сейма, на которых оппозиция использовала этот инструмент парламентского воздействия.

Читать
Загрузка

А что, так можно было? Футбольные фанаты выпустили салют прямо в Памятник Свободы. ВИДЕО

Выбор редакции 10:05

Выбор редакции 0 комментариев

Болельщики «Аякса» сегодня вечером запустили салют прямо перед Памятником Свободы. Полиция не смогла предотвратить беспорядки, сообщает ЛТВ.

Болельщики «Аякса» сегодня вечером запустили салют прямо перед Памятником Свободы. Полиция не смогла предотвратить беспорядки, сообщает ЛТВ.

Читать

Так вот почему у нас проблемы с экономикой: у латышей альтернативная таблица умножения? ФОТО

Выбор редакции 09:53

Выбор редакции 0 комментариев

В соцсетях активно делятся фотографией плаката с таблицей умножения, который, видимо, был задуман как учебное пособие. То ли мы плохо учились в школе, то ли с этой таблицей что-то не так.

В соцсетях активно делятся фотографией плаката с таблицей умножения, который, видимо, был задуман как учебное пособие. То ли мы плохо учились в школе, то ли с этой таблицей что-то не так.

Читать

Газ резко подорожал: Калвитис — о перспективах для латвийцев

Важно 09:40

Важно 0 комментариев

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Стоимость газа на бирже за последние месяцы резко выросла. Если она сохранится на таком уровне и летом, когда будет наполняться Инчукалнское газохранилище, то вместе с выросшим акцизным налогом это приведет к очень высокой цене следующей зимой, заявил председатель правление Latvijas gāze Айгар Калвитис, сообщает LSM+ со ссылкой на ЛР.

Читать

Жуткое ДТП в Цесисском крае: двое погибших, движение у Берзукрогс перекрыто

Выбор редакции 09:26

Выбор редакции 0 комментариев

В четверг утром в Цесисском крае на Видземском шоссе в столкновении трех автомобилей погибли два человека, подтвердили агентству ЛЕТА в Видземском региональном управлении Государственной полиции.

В четверг утром в Цесисском крае на Видземском шоссе в столкновении трех автомобилей погибли два человека, подтвердили агентству ЛЕТА в Видземском региональном управлении Государственной полиции.

Читать

В других странах было страшнее: Рукс — о разгуле голландских фанатов в Риге

Важно 09:22

Важно 0 комментариев

Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Правоохранительные органы в целом справились с голландскими футбольными фанатами, устроившими в четверг вечером беспорядки в Риге, так как полиция пыталась сбалансировать свои действия, поэтому сегодня утром не было сообщений о таких разрушениях, которые наблюдались в других странах, например, о поджогах, сказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс Латвийскому радио.

Читать

Письмо попало в спам: Силиня «случайно» узнала об очередной необходимости вложения госденег в airBaltic

Новости Латвии 09:13

Новости Латвии 0 комментариев

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое Единство) узнала о возможной необходимости очередного вложения государственных средств в airBaltic только в декабре, так как письмо от совета компании, отправленное в октябре, оказалось в папке со спамом. Об этом Силиня заявила в передаче Delfi «Kāpēc».

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (Новое Единство) узнала о возможной необходимости очередного вложения государственных средств в airBaltic только в декабре, так как письмо от совета компании, отправленное в октябре, оказалось в папке со спамом. Об этом Силиня заявила в передаче Delfi «Kāpēc».

Читать