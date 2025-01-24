Сейм заранее признал выборы в Белоруссии нелегитимными: против решения выступила только партия «Стабильности!»

В своем заявлении парламент поддерживает стремление белорусских демократических сил и гражданского общества к созданию свободного, независимого и демократического государства и призывает международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и противостоять любым попыткам его легализации на международной арене.

«Так называемые президентские выборы в Белоруссии не имеют ничего общего со свободным и демократическим избирательным процессом», - говорит Инара Мурниеце (Нацобъединение), председатель парламентского комитета по иностранным делам, ответственного за заявление, подчеркивая, что широкомасштабные репрессии режима Лукашенко, начавшиеся после президентских выборов 2020 года в Белоруссии, продолжаются. Более 1200 политических заключенных все еще находятся в заключении, а многие сотни тысяч белорусов вынуждены жить в изгнании, спасаясь от репрессий, отметила председатель комиссии.

«Против» голосовали только депутаты фракции «Стабильности!». Ее руководитель Алексей Росликов с трибуны парламента призвал коллег — прежде всего от правящей коалиции, - заняться решением проблем в собственной стране. «Посмотрите, как у нас в Латвии относятся к оппозиции, какому давлению подвергается наша оппозиция! - заявил он. - Белорусский народ сам разберется — кого им выбирать во власть и как реагировать на того или иного кандидата в президенты и на политическую ситуацию в стране. А мы должны сосредоточиться на решении латвийских проблем — это и жуткое расслоение общества, и высокие коммунальные платежи, и огромные очереди на государственные медицинские услуги, я уже не говорю об афере Rail Baltica и аховой ситуации в airBaltic!”.