Седокова возвращается на сцену после смерти Тиммы: обнародован её райдер

СМИ стало известно, что Седокова снова начала принимать предложения на проведение частных и публичных мероприятий. За 40-минутное выступление певица возьмет полтора миллиона рублей, а при безналичном расчете добавляется 10% к гонорару.

Певица требует, чтобы весь период пребывания в городе проведения концерта она находилась под охраной. Также организаторы должны предоставить звезде визажиста и парикмахера. За несоблюдение условий райдера предусмотрен штраф на сумму до 150 тысяч рублей. Также в этом случае артистка имеет право отказаться от выступления.

В гримерке Анны должно находиться несколько бутылок элитного алкоголя: шампанское Moët & Chandon, коньяк Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л), которые можно заменить на аналогичные по уровню марки.

Реклама всех мероприятий с участием Седоковой должна быть согласована с представителем звезды. Согласованию подлежит и перечень артистов, которые будут выходить на одну сцену с Анной. Любую съемку выступления также необходимо обсудить с менеджером артистки.

Среди необычных просьб — наличие в гримерке портрета Юрия Лозы и плоского глобуса, однако за их отсутствие штрафы не предусмотрены. Со слов представителей Анны, она всегда возит с собой личный портрет певца. Судя по всему, столь странный пункт райдера служит для проверки организаторов на внимательность.

Напомним, Анна Седокова тяжело переживала смерть Яниса Тиммы. К тому же, на звезду обрушилась критика со стороны общественности. Так, бизнесмен Марк Пугачев, называющий себя близким другом баскетболиста, считает, что артистка смогла бы спасти его от смерти, но не сделала этого.

«Он прощал ей все походы налево. Отказывался в это верить, продолжая носить ее на руках. Она выжала из него все, что могла, — любовь, карьеру, молодость. Оставила его с пустым кошельком и разбитой душой», — рассказывал приятель покойного спортсмена.