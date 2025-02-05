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Седокова пока не смогла продать ни одного билета на свой концерт — первый после смерти Тиммы

Редакция PRESS 5 февраля, 2025 13:00

Для настроения 0 комментариев

В Казахстане, сообщает телеграм канал SHOT, не было продано ни одного билета на концерт Анны Седоковой. Певица должна выступить в Алма-Ате 14 февраля, и это было бы её первое появление на сцене после трагического инцидента с бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой.

За две недели до концерта, по информации издания, билеты до сих пор не пользуются спросом. Их стоимость составляет от 150 тысяч тенге (примерно 280 евро).

28 января на сайте Liter.kz появилось сообщение от Марка Пугачёва, друга Тиммы, в котором он обращается к казахстанским блогерам с просьбой сорвать концерт Седоковой.

В распоряжении редакции оказался скриншот сообщения, которое Пугачёв направил местному блогеру. В нём предприниматель просит блогера помочь отменить выступление певицы Седоковой, обвиняя её в причастности к трагедии, которая произошла с Тиммой.

17 декабря Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Это произошло на следующий день после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, с октября 2024 года поклонники Тиммы подозревали, что он находился в состоянии депрессии после разрыва с певицей.

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Новости Латвии 13:55

Новости Латвии 0 комментариев

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Испанцев в Адажи буквально тошнит: иностранные солдаты жалуются на латвийские условия

Важно 13:44

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Испанские СМИ только что сообщили об обеспокоенности солдат ситуацией, в которой они оказались в Латвии. Ассоциация солдат и морских пехотинцев (ATME) бьет тревогу — испанские солдаты, дислоцированные в Латвии, вынуждены работать в неадекватных условиях и подвергают свое здоровье риску. Основная претензия касается неподходящей для зимы одежды, но особенно отмечается работа на базе в Адажи. Там, как утверждают в ассоциации, солдатам приходится ремонтировать технику в непроветриваемых помещениях, без защитных касок, сообщает телеканал TV3.

Испанские СМИ только что сообщили об обеспокоенности солдат ситуацией, в которой они оказались в Латвии. Ассоциация солдат и морских пехотинцев (ATME) бьет тревогу — испанские солдаты, дислоцированные в Латвии, вынуждены работать в неадекватных условиях и подвергают свое здоровье риску. Основная претензия касается неподходящей для зимы одежды, но особенно отмечается работа на базе в Адажи. Там, как утверждают в ассоциации, солдатам приходится ремонтировать технику в непроветриваемых помещениях, без защитных касок, сообщает телеканал TV3.

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