Седокова пока не смогла продать ни одного билета на свой концерт — первый после смерти Тиммы

За две недели до концерта, по информации издания, билеты до сих пор не пользуются спросом. Их стоимость составляет от 150 тысяч тенге (примерно 280 евро).

28 января на сайте Liter.kz появилось сообщение от Марка Пугачёва, друга Тиммы, в котором он обращается к казахстанским блогерам с просьбой сорвать концерт Седоковой.

В распоряжении редакции оказался скриншот сообщения, которое Пугачёв направил местному блогеру. В нём предприниматель просит блогера помочь отменить выступление певицы Седоковой, обвиняя её в причастности к трагедии, которая произошла с Тиммой.

17 декабря Тимма был обнаружен мёртвым в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. Это произошло на следующий день после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Baza, с октября 2024 года поклонники Тиммы подозревали, что он находился в состоянии депрессии после разрыва с певицей.