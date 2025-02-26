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Сбежал? Полиция объявила в розыск мужчину, напавшего на парня с украинским флагом

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 14:35

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник, 25 февраля, Рижский городской суд объявил в розыск Валерия Лазарева — мужа бывшей сотрудницы полиции Анастасии Цвирко. Он обвиняется в нападении на молодого человека с флагом Украины, произошедшем 20 мая 2022 года в Риге.

Суд приговорил Лазарева к двум годам лишения свободы. Обвиняемый ходатайствовал о переносе исполнения приговора, однако суд отклонил его просьбу. Поскольку Лазарева не удалось найти по указанным адресам, полиция инициировала его розыск, сообщила представитель судебных учреждений Инaра Макарова.

Нападение произошло после марша «За освобождение от советского наследия», который 20 мая 2022 года прошел от памятника Свободы до парка Узварас в Пардаугаве. После окончания шествия, на улице Эдуарда Смильгя, водитель автомобиля BMW остановился, вышел из машины и напал на 19-летнего молодого человека, у которого на плечах был украинский флаг.

Нападавший скрылся с места происшествия, однако позже выяснилось, что это был Валерий Лазарев, 1984 года рождения. Он уже привлекал внимание правоохранительных органов ранее. Кроме того, его супруга, экс-полицейская Анастасия Цвирко, предоставила следствию ложные сведения о преступлении и скрыла местонахождение мужа.

Первоначально прокурор назначил Лазареву 200 часов общественных работ, учитывая его признание вины и компенсацию морального ущерба в размере 6034 евро, выплаченную потерпевшему. Однако Генпрокуратура отменила это решение и возобновила уголовное дело, что привело к более строгому приговору.

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