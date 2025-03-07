С одного кресла на другое: куда пересел Каспарс Бришкенс? (ДОПОЛНЕНО в 15.00)

Каспарс Бришкенс был избран председателем комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Бришкенс обещает уделять дополнительное внимание промышленному развитию Латвии, в том числе в области обороны, а также развитию экономики и инфраструктуры приграничного региона. По его мнению, необходимо развивать сельскохозяйственные кооперативы, укреплять энергетическую независимость и решать вопросы экологии и устойчивости.

До сих пор комиссию возглавляла Скайдрите Абрама (Прогрессивные), которая теперь будет работать в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а также в комиссии по национальной безопасности, где она сосредоточится на вопросах военной промышленности и борьбы с коррупцией, говорится в заявлении «Прогрессивных» для СМИ.

Политическая сила отметила, что под руководством Абрамсы Комиссия по национальной экономике активно работала над важными законопроектами, способствующими развитию возобновляемых источников энергии, защите прав потребителей и внедрению политики устойчивого развития.

«Одним из важнейших достижений стало упорядочение сектора такси в аэропорту Риги, установление максимального тарифа и введение системы предоплаты, которая помогает предотвратить обман пассажиров», - говорится в заявлении.

«Прогрессивные» также подчеркнули, что под руководством Абрамасы комиссия занималась вопросами открытости государственного управления и сокращения бюрократии, способствуя более эффективному использованию ресурсов.

Уже сообщалось, что бывший министр транспорта Бришкенс лишился своего поста после «перезапуска правительства», объявленного премьер-министром Эвикой Силиней (Новое единство).

В четверг депутаты Сейма утвердили в должности министра транспорта Атиса Швинку (Прогрессивные).