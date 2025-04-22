С кем приезжала в Юрмалу дочь Брежнева: советская Латвия

- Наш ансамбль, работавший в ресторанах города-курорта, пригласило руководство Юрмальского эстрадно-концертного объединения. Просили исполнять цыганский репертуар – пожелание высоких гостей. А если предложат что-то спеть на заказ – не отказывать…

В назначенный час собеседник был в ресторане. Пройти было не просто: всю улицу Йомас оцепили, на каждом перекрестке - милиция.

Дочь Леонида Ильича пришла с супругом – замминистра внутренних дел СССР Юрием Михайловичем ЧУРБАНОВЫМ. Было с ними еще несколько человек. В зале находился и известный вратарь хоккейной команды рижского «Динамо» Михаил ВАСИЛЕНОК. Пришел раньше - к сестре, которая работала в «Септиняс масиняс» шеф-поваром. Но, увидев высоких гостей, быстро ретировался.

Ресторан в тот день работал до утра. Подвыпившая Галина Леонидовна часто сама брала микрофон и подпевала.

- Не заберу, не бойся, - говорила она солисту. – У меня таких много. Могу сама целую тележку дать…

На заказ просила спеть песню из одесского репертуара. Олег Орлов исполнил. Но блатная «Одесса» пришлась не по душе замминистру МВД. Сделал замечание супруге. Было и ей за что попенять ему. Он пошел танцевать с миловидной официанткой. На следующий день ее уволили….

Это был не первый приезд дочери Леонида Ильича в Латвию. Впервые она приехала сюда в творческую командировку в октябре 1968 года. Работала тогда в Агентстве печати «Новости» (АПН) и была вовсе не Брежневой, а МИЛАЕВОЙ - по мужу. В АПН ее приняли в 1963-м, как и всех рядовых сотрудников, с месячным испытательным сроком и окладом в 130 рублей. Была зачислена на должность редактора в отдел выпуска бюллетеня «Вести из Советского Союза".

За 6 лет работы в АПН, как говорится в характеристике, подписанной председателем правления, Галина Милаева «в коллективе проявила себя с самой положительной стороны, как политически зрелая и способная журналистка, чуткий и внимательный товарищ".

- Я хорошо помню ее визит в Ригу, - вспоминал бывший фотокорреспондент АПН по странам Балтии Ян ТИХОНОВ. - Сопровождать Брежневу тогда поручили именно мне. Хотя обычно высоких персон опекал наш главный редактор, но он был в тот момент, кажется, в отъезде... Вместе с Галиной приехала журналистка из АПН, которая при ней была и нянькой, и гувернанткой. Конечно, повсюду нас сопровождали «люди в штатском". Но должен сказать, что все время они держались в сторонке, в свою машину Галина их не пускала, охрана передвигалась на другом авто. И лишний раз ей на глаза они старались не попадаться. Телохранители вели себя совсем не так, как у Горбачева, когда на всех фотокадрах их физиономии постоянно светились…

По словам Тихонова, выглядела Галина тогда довольно милой и даже симпатичной женщиной, простой, если не знать, чья она дочка. В Риге тоже вела себя совсем не заносчиво. Но посторонних просителей (а были такие, кто пытался что–то выклянчить у нее) она избегала. Да и ее «нянька» быстро отсекала все ненужные контакты.

- Именно она вела беседы с героями будущих публикаций, расспрашивала, все записывала, - рассказывал Тихонов. - Скорее всего, потом писала тоже она, а не Галина. Дочка Брежнева если и встревала в разговор, то из чистого любопытства... Из местного партийного начальства никто не объявлялся, думаю, она сама отказалась от общения с нашими бонзами….

Больше всего Тихонову запомнилась совместная поездка с Галиной Леонидовной в Рою - в рыболовецкий колхоз «Банга".

- Я там и до этого бывал много раз, хорошо знал председателя колхоза Лисмента Микелиса, - продолжает он. - Экскурсия по его образцовому хозяйству, как водится, закончилась обильным застольем. Микелис всегда отличался гостеприимством, а уж для дочки «дорогого Леонида Ильича» он, конечно, превзошел самого себя. Стол просто ломился от всевозможных рыбных и прочих деликатесов. Галина крепко выпила под рыбку, развеселилась. А тут еще председатель исполнил ей соло на аккордеоне. Играл он отменно! В общем, гульнули мы в Рое тогда хорошо, высокая гостья была в восторге. Пила все, что ей наливали, и активно закусывала, это я хорошо запомнил. А вот охрана ее ни разу к столу даже не подошла…

В 1969-м Галина Брежнева ушла из журналистики. И вскоре нередко стала приезжать на взморье уже в качестве «свободного художника".

Режиссер программ варьете в ресторане «Юрас перле» Марк Наумович ГУРМАН рассказывал вашему автору, что из столичных шишек тут чаще всего можно было увидеть шефа Московского горкома партии Виктора Васильевича ГРИШИНА с дочерью Ольгой и Галину Брежневу. Несколько раз она приезжала в Ригу с Марисом ЛИЕПОЙ - была его «покровительницей"...

Долголетний министр культуры Латвийской ССР Владимир КАУПУЖ вспоминал, как однажды ему позвонил первый секретарь ЦК Компартии Латвии Август ВОСС:

- Завтра приезжает Брежнева. Зайдите срочно ко мне….

Выяснилось, что она приезжает с Лиепой. А дело в том, что по ее ходатайству артисту должны были вручить звание народного артиста СССР. Но, оказалось, для этого вначале должно быть звание заслуженного артиста республики. А у него такового не было. Поэтому они едут в Латвию, чтобы тут ему присвоили звание заслуженного артиста республики.

Через день в доме на улице Сколас, где жила тетушка Лиепы, прошел званый ужин, на котором была высшая партноменклатура Латвийской ССР. На этом вечере Лиепе и вручили документ о присвоении звания. А Брежневой, по воспоминаниям Каупужа, очень понравились пирожки со шпиком, приготовленные тетушкой Лиепы...

В годы перестройки чего только не писали о Леониде Ильиче БРЕЖНЕВЕ, какие только помои в адрес его и его близких не выливали. Но на поверку многое оказалось вымыслом, да и по сравнению с делами Бориса Николаевича ЕЛЬЦИНА и его окружения это цветочки.

Рассказывают, что часто, пребывая в хорошем настроении, Галина говорила открытым текстом: - Ребята, пока отец жив, обращайтесь, я все для вас сделаю…

И делала. Кому - квартиру, кому - машину, кому - путевку для ребенка в пионерлагерь «Артек".

Когда отца не стало и она оказалась на обочине, никто из этих друзей не помог, не протянул руку помощи...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива.