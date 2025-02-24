«Русские Латвии не должны есть блины и плясать на людях»! Ланга о том как надо отмечать масленицу

"Русские праздники будут отмечать в регионах Латвии, даже на спортивных площадках. - Шокирована Лиана Ланга у себя на Фейсбук. - Когда в Украине гибнут люди, русские и обрусевшие из Резекненского района будут есть блины и бросаться в русские пляски. На самом деле, в латвийском общественном пространстве русские праздники не должны отмечаться! Каждый может отмечать их в своей семье! В латвийском общественном пространстве мы отмечаем латвийские праздники"!
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) просит премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") объяснить замену нынешнего министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян, СЗК) или отозвать требование его отставки, сообщили агентству ЛЕТА в ЛПРЗСУ.
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) просит премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") объяснить замену нынешнего министра благосостояния Улдиса Аугулиса (Союз зеленых и крестьян, СЗК) или отозвать требование его отставки, сообщили агентству ЛЕТА в ЛПРЗСУ.
В прошлом году за взяточничество был задержан только один сотрудник Государственной полиции, свидетельствуют данные полиции.
В прошлом году за взяточничество был задержан только один сотрудник Государственной полиции, свидетельствуют данные полиции.
В начале февраля общие налоговые задолженности в Латвии, включая текущие, приостановленные задолженности и долги с продлением сроков погашения, составили 850,606 млн евро, что на 0,7% больше, чем в январе, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.
В начале февраля общие налоговые задолженности в Латвии, включая текущие, приостановленные задолженности и долги с продлением сроков погашения, составили 850,606 млн евро, что на 0,7% больше, чем в январе, свидетельствуют данные Службы государственных доходов.
Более 500 человек собрались в понедельник у памятника Свободы в Риге, чтобы выразить солидарность с Украиной в третью годовщину развязанной Россией войны.
Более 500 человек собрались в понедельник у памятника Свободы в Риге, чтобы выразить солидарность с Украиной в третью годовщину развязанной Россией войны.
К 2050 году число латвийских студентов может сократиться на четверть, прогнозирует Министерство образования и науки. В то же время количество иностранных студентов за последнее десятилетие удвоилось. Быстрый рост их числа - попытка местных вузов бороться с последствиями демографических проблем Латвии. Но выпускается из вузов гораздо меньше иностранных студентов, чем поступает. Процент отсева высок, и никто не знает, что происходит с ними после отчисления, сообщает передача "Ничего личного" телеканала TV3.
К 2050 году число латвийских студентов может сократиться на четверть, прогнозирует Министерство образования и науки. В то же время количество иностранных студентов за последнее десятилетие удвоилось. Быстрый рост их числа - попытка местных вузов бороться с последствиями демографических проблем Латвии. Но выпускается из вузов гораздо меньше иностранных студентов, чем поступает. Процент отсева высок, и никто не знает, что происходит с ними после отчисления, сообщает передача "Ничего личного" телеканала TV3.
Борьба Украины с агрессором на протяжении трех лет показала, что Россию можно победить, заявила премьер-министр Эвика Силиня.
Борьба Украины с агрессором на протяжении трех лет показала, что Россию можно победить, заявила премьер-министр Эвика Силиня.
В понедельник страны региона Скандинавии и Балтии (NB8) объявили о решении в течение 2025 года оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду ВСУ.
В понедельник страны региона Скандинавии и Балтии (NB8) объявили о решении в течение 2025 года оснастить и обучить в Украине подразделение размером с бригаду ВСУ.