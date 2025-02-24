«Русские Латвии не должны есть блины и плясать на людях»! Ланга о том как надо отмечать масленицу

"Русские праздники будут отмечать в регионах Латвии, даже на спортивных площадках. - Шокирована Лиана Ланга у себя на Фейсбук. - Когда в Украине гибнут люди, русские и обрусевшие из Резекненского района будут есть блины и бросаться в русские пляски. На самом деле, в латвийском общественном пространстве русские праздники не должны отмечаться! Каждый может отмечать их в своей семье! В латвийском общественном пространстве мы отмечаем латвийские праздники"!