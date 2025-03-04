Россия может выжить только сражаясь: Слайдиньш

Он отметил, что Россия не достигла своих стратегических целей в войне в Украине, но и Украина находится не в лучшем положении, поскольку значительная часть ее территории оккупирована, а потому «мир», который сейчас навязывает администрация нового президента США Дональда Трампа, будет означать лишь замороженный конфликт.

Оценивая заявления Трампа о приостановке помощи Украине, Слайдиньш отметил, что это влечет за собой ряд проблем — самой большой проблемой станет обеспечение противовоздушной обороны, поскольку ракеты для систем Patriot производятся только в США.

Вторая серьезная проблема — это вопрос о том, прекратят ли США также поддержку разведки и раннего предупреждения о воздушных атаках, в которых Европа может заменить США, но не сразу. Третьим возможным вызовом эксперт назвал возможное отключение интернет-систем Starlink, что также наверняка вызовет проблемы.

В свою очередь, Слайдиньш заявил, что сложно судить о запасах артиллерийских боеприпасов Украины, однако он отметил, что сейчас в основном используются беспилотники, в которых Украина значительно развила свои возможности.

Майор не видит оснований для крупных прорывов РФ на фронте, поскольку Украина стала сильнее в военном отношении, а у России нет возможностей для крупных прорывов.

По сообщениям, в понедельник Трамп приостановил военную помощь Украине, резко усилив давление на Киев с целью заставить его согласиться на мирные переговоры с Россией, сообщил представитель Белого дома.