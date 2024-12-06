Ринкевич: страны Балтии должны выразить солидарность с жителями Грузии в их стремлении добиться справедливости

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе ежегодного совещания президентов стран Балтии обсуждались вопросы региональной безопасности, дальнейшая поддержка Украины, ситуация в Грузии, трансатлантические отношения и нынешнее сотрудничество стран Балтии в таких форматах, как Совет министров Балтии, инициатива трех морей, инфраструктурные и энергетические проекты.

Обращаясь к участникам встречи, президент Латвии подчеркнул, что страны Балтии приняли важные решения для повышения энергетической безопасности, ослабив зависимость от российских энергоресурсов. Ринкевич выразил удовлетворение тем, что синхронизация стран Балтии с Европой идет по графику, таким образом, оба этих решения служат фундаментальным вкладом в укрепление региональной энергетической безопасности и конкурентоспособности.

Говоря о региональной безопасности, Ринкевич отметил, что Россия в обозримом будущем и впредь будет самой серьезной и непосредственной угрозой евроатлантической безопасности. Поэтому сейчас основной задачей является поддержание потенциала НАТО и совместноые шаги европейских союзников по НАТО к увеличению вклада в оборону до 2,5% и более, что на данный момент уже сделали все три страны Балтии.

"Я уверен, что и впредь США будут стратегическим партнером, что является краеугольным камнем трансатлантического сотрудничества и НАТО", - подчеркнул президент Латвии, добавив, что одновременно всем необходимо работать над развитием мощной оборонной отрасли и сокращением цепочек поставок по всему альянсу.

Во время встречи Ринкевич в очередной раз отметил, что Украина является первой линией обороны и нуждается в поддержке всех стран НАТО. По его мнению, недопустимы никакие дискуссии о будущем Украины без ее участия.