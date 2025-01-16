Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.
Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.