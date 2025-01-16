На этот раз Ринкевич выставил своё фото из Рижского цирка в компании клоунов с подписью: "С коллегами в Рижском цирке".

Фото, судя по лайкам, всего за несколько часов порадовало почти полторы тысячи подписчиков. За ночь! Всем бы нашим политикам такую самокритичность...