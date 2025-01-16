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Ринкевич повеселил народ своим фото из Рижского цирка (ФОТО) (1)

Редакция PRESS 16 января, 2025 14:12

Для настроения 1 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, известный своим хорошим чувством юмора, очередной раз повеселил народ в соцсетях своим новым сообщением.

На этот раз Ринкевич выставил своё фото из Рижского цирка в компании клоунов с подписью: "С коллегами в Рижском цирке".

Фото, судя по лайкам, всего за несколько часов порадовало почти полторы тысячи подписчиков. За ночь! Всем бы нашим политикам такую самокритичность...

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Комментарии (1) 21 реакций
Комментарии (1) 21 реакций
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Заехал за линию: у магазинов стали штрафовать за «неровную» парковку (1)

Важно 21:47

Важно 1 комментариев

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

В соцсетях сообщают, что клиент магазина Rimi в рижском Агенскалнсе получила штраф за припаркованный не по линиям автомобиль.

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Довёл до смерти, чтобы получить квартиру? На Югле нашли тело пожилой женщины (1)

ЧП и криминал 21:33

ЧП и криминал 1 комментариев

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

На прошлой неделе Государственная полиция задержала мужчину по подозрению в доведении до смерти пожилой женщины, чтобы якобы обманом завладеть её квартирой в рижском микрорайоне Югла, сообщает TV3.

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«Не нравится — жалуйся!» Розенвалдс крайне удивлен агрессивным отношением к пассажирам Vivi (1)

Важно 21:09

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Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

Политолог и специалист по общественным отношениям Кристиан Розенвалдс оказался неприятно удивлен и озадачен отношением к пассажирам в поездах Vivi, с которым лично столкнулся на днях. Хотя он ничего не нарушал и ехал с оплаченным билетом, контролеры , по его мнению, предпочитают крайне невежливую форму общения.

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Умер режиссер Дэвид Линч (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

Умер режиссер Дэвид Линч, пишет "Медуза" со ссылкой на портал Variety.

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Две ошибки за один день: как бабушку с онкологией из корпуса в корпус гоняли в больнице Страдиня (1)

Важно 20:58

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В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

В социальной сети ТикТок был опубликован рассказ о том, к чему приводят ошибки в системе э-здоровья. Сначала пожилую женщину с онкологией отправили не в тот корпус. А потом и вовсе не хотели принимать. И каждый раз свою роль сыграли "электронные услуги".

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С 1 июля счета за электричество вырастут: это результат отключения от российской энергосистемы (1)

Важно 20:27

Важно 1 комментариев

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

Комиссия по регулированию коммунальных услуг (SPRK) утвердила поправки к Сетевому кодексу в сфере электроэнергетики, которые предусматривают повышение с 1 июля счетов за электроэнергию для потребителей до 5 %, говорится в сообщении SPRK, пишет LSM.

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Депутаты Сейма потребовали от Силини объяснить «санкционированную правительством цензуру в соцсетях» (1)

Новости Латвии 20:25

Новости Латвии 1 комментариев

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

В своем запросе премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство") депутаты оппозиционных фракций "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и "Объединенный список" (ОС) требуют объяснений по поводу "санкционированной правительством цензуры в социальных сетях".

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