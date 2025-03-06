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РФ: Ввод в Украину миротворцев равнозначен присутствию НАТО

© Deutsche Welle 6 марта, 2025 15:45

Мир 0 комментариев

Присутствие в Украине миротворческих сил стран Европы будет означать прямое вовлечение НАТО в войну против РФ, заявил Лавров и обвинил Макрона в продолжении "дела Наполеона". Его слова публикует Deutsche Welle.

Ввод в Украину миротворческих сил стран ЕС для России будет равнозначен присутствию НАТО, предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона относительно подготовки к отправке европейских миротворцев в Украину. Это будет означать "прямое, официальное, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против РФ", сказал он в четверг, 6 марта.

Лавров пригрозил ответными мерами, подчеркнув, что Москва не будет "наблюдать за подобного рода действиями". Кроме того, он обвинил Макрона в сокрытии истинных намерений и продолжении "дела Наполеона".

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "очень и очень конфронтационным" выступление Макрона. По его словам, "абсолютно очевидно", что РФ не согласится на размещение контингентов европейских стран на территории Украины. Песков также обвинил Макрона в том, что он якобы не думает о мире, а "ищет продолжения войны" в Украине.

Макрон: Франция рассмотрит возможность защиты Европы ядерным оружием

Накануне Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации, в котором назвал Россию угрозой для всей Европы. РФ превратила войну в Украине в "глобальный конфликт", начав использовать северокорейских солдат и иранскую военную технику, и активно наращивает свой военный потенциал. "Кто поверит, что Россия остановится на Украине? Россия уже стала угрозой для Франции и Европы", - заявил он.

Франция рассмотрит возможность защиты европейских союзников своим ядерным оружием, сообщил Макрон. Он сказал, что на следующей неделе в Париже пройдет собрание начальников штабов армий тех европейских стран, которые готовы обеспечить мир в Украине путем отправки туда миротворцев. Эти войска могли бы быть размещены в Украине для контроля за соблюдением будущего мирного соглашения. "Они не пойдут воевать сегодня, они не пойдут воевать на фронте, но они будут там, когда мирное соглашение будет подписано, чтобы гарантировать его полное соблюдение", - отметил президент Франции.

Идею отправки в Украину своих миротворцев поддержали несколько европейских стран, в том числе, Швейцария и Великобритания. Австралия также заявила о возможности отправки своих сил.

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