Реклама лета: в пятницу воздух прогреется до +28 градусов!

Это будет самый теплый день в этом месяце и один из самых жарких дней апреля в истории метеонаблюдений в Латвии. Самая высокая температура воздуха, когда-либо зафиксированная в стране 18 апреля, составила +23,2 градуса в 1959 году, а месячный рекорд составил +27,9 градуса и был зарегистрирован 24 апреля 2000 года.

Погода будет преимущественно солнечной, местами возможны дожди и грозы, при этом выше вероятность осадков в Курземе.

Ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - +6...+8 градусов.

В Риге пятница будет солнечной, без осадков, а температура воздуха составит от +13 градусов ночью до +27 градусов днем.