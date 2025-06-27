Развозить товар в Польше? Это могут оказаться мигранты. МИД призывает проверять договор!

Речь идёт о схеме, которую используют международные преступные группировки. Через соцсети, сайт darbs.lv и телеграм-каналы людям предлагают работу по перевозке товаров за границей — в Чехии, Польше, Словении, Венгрии и других странах. Обещают высокую зарплату, но в реальности речь идёт о перевозке нелегальных мигрантов — чаще всего из Ирана, Сирии и других стран — через границы Европейского союза.

«Людей вводят в заблуждение. Договор не переводится, экземпляр не выдают, и в итоге человек оказывается втянут в преступление, не до конца понимая, во что ввязался», — объяснила представитель МИДа.

Она подчеркнула, что важно проверять информацию о работодателе, юридический статус компании, контактные данные и обязательно требовать трудовой договор — на понятном языке, с чёткими условиями: оплата, объём работы, график.

Если в процессе «работы» поступает странное поручение — например, забрать в поле группу неизвестных лиц — человек имеет полное право остановиться и задать вопросы. В том числе — на каком основании эти люди находятся в ЕС.

«Перевозка нелегальных мигрантов — уголовно наказуемое деяние. Даже если вы арендовали машину, а не организовали всё сами, ответственность всё равно наступает. В зависимости от страны наказание может составлять от двух до пяти лет лишения свободы», — напомнила Эглите.

В 2024 году такие случаи с участием граждан Латвии зафиксированы в Польше, Литве, Хорватии, Словении, Италии и Венгрии. Типичный портрет задержанного — мужчина в возрасте от 20 до 40 лет, за рулём арендованного фургона или легковой машины, направляющийся в Германию или Австрию.