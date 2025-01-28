Разворотили всё: жители рижского микрорайона с тревогой наблюдают за стройкой под своими окнами

- Я был одним из тех, кто с нетерпением все эти 10 лет ждал, когда же смогу напрямую с Южного моста попадать к себе домой, а не ездить кругами через улицы Баускас и Грауду. Работаю я в Межциемсе, поэтому "круги наматываю" после съезда с Южного моста почти ежедневно. Но сейчас скажу честно - слишком уж многим нам, зиепниеккалнцам, придется поступиться: заплатить за эту дорогу придется своим комфортом и качеством жизни.

- Что именно вызывает у вас самую большую тревогу?

- Первое - мы и оглянуться не успели, как у нас под носом вырубили сосновый лес. Теперь пришел черед лип под окнами девятиэтажек - многих из них мы тоже лишились. Собачники, чтобы попасть в лес со своими питомцами, теперь перебираются через песчаные и земляные барьеры. Но спасибо, что пока еще можно попасть в лес. Дальше, когда начнется серьезная стройка - только в обход или в объезд.

Кроме того, нас ждут регулярные ограничения движения на протяжении всего этапа строительства, о чем сообщает на официальной страничке в Facebook Лиене Синицка - координатор Центра жителей окрестностей столицы. Вот лишь некоторые из них, последние.

Жители Зиепниеккалнса также рассказывают, что им пришлось пережить стресс, когда некоторое время назад остановка “Mežkalna iela” была перенесена прямо в центр улицы.

Местные жители в районных группах в социальных сетях бурно выражали свое возмущение:

" Остановку "улица Межкална" перенесли в совершенно абсурдное место! Людям приходится ждать транспорт посреди дороги. Это вообще нормально? Нам говорят, что это временно, но мы с таким решением категорически не согласны даже на время! Те, кто это придумал, вообще понимают, что особенно сейчас, в зимний период, когда быстро темнеет, пассажиры подвергаются опасности, ожидая автобус прямо посреди дороги."

За комментарием press.lv обратился в Рижскую думу.

- В связи с чем принято такое решение? Вы согласны с доводами пассажиров, что перенос остановки на середину улицы создает определенный риск, особенно с учетом того, что на Виенибас гатве очень интенсивное движение, водители едут довольно быстро, и место для остановки очень ненадежное?

Представитель Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Лелде Рудзика поясняет, что перенос остановки "улица Межкална" в Зиепниеккалнсе и другие ограничения движения в окрестности были напрямую связаны со строительными работами, в том числе рубкой деревьев и бурением свай.

Решение перенести остановку общественного транспорта примерно на 20 метров было вынужденным и действовало неполный месяц. Решение временно разместить остановку на середине дороги было принято, чтобы пассажирам легче было попасть на нее, не пересекая строительную площадку, а также проще было бы ее заметить, поскольку она перенесена на 20 метров назад. После того, как все необходимые строительные работы и вырубка деревьев в этой части района были завершены, остановка "улица Межкална" была возвращена на свое изначальное место.

Представитель Рижской думы также напомнила, что в столице проводятся широкомасшабные строительные работы и работы по благоустройству среды. Поэтому столичные власти призывают жителей отнестись к этому с пониманием, тем более, что по окончании работ сообщение будет налажено и все неудобства будут устранены.

Ограничения движения транспорта еще будут

Поскольку строительство четвертой очереди Южного моста продолжится о 2027 года, жителям еще не раз придется считаться с ограничениями движения. Уже на прошлой неделе введены ограничения, которые хоть и буду временными, но продлятся довольно долго - до 1 апреля: суть изменений в том, что на улице Зиепниеккална на участке между улицей Калету и до границы административной территории Риги, движение ограничено. О дальнейших транспортных ограничениях самоуправление будет информировать отдельно. В настоящее время, в связи с проведением строительных работ, движение транспорта ограничено на улице Виенибас гатве - на участке между улицами Озолциема и Тирайнес, а также на перекрестке Виенибас гатве и Тирайнес. Планируется , что и эти изменения продлятся до 1 апреля этого года.

Кроме того, планируется, что движение транспорта будет до 30 мая ограничено на участке улицы Зиепниеккалнс - в промежутке от улицы Калету до границы административной границы Риги.

Уже с пятницы, 24 января и до 31 мая будет ограничено движение транспорта и на улице Валдекю (на участке от дома на Валдекю 61 до дома на Валдекю 75), а также на улице Озолциема (от многоэтажного дома на Озолциема 32/1 до улицы Лиесмас. Также с 24 января до 31 мая улица Озолциема будет перекрыта для движения пешеходов перед пересечением с улицей Валдекю , а улица Валдекю - от дома на Валдекю 65 до перекрестка с улицей Озолциема.

Как уже ранее сообщалось, еще в прошлом году начались строительные работы по внедрению четвертой очереди Южного моста. В рамках проекта построят улицу Чакстес гатве и связанную с ней инфраструктуру на участке от улицы Валдекю до улицы Зиепниеккална и на участке от Виенибас гатве до Валдекю. Будут проведены новые и перестроены действующие инженерные коммуникации, а также ожидаются работы по благоустройству территории.

Обещают более удобное и безопасное движение

После внедрения проекта сеть улиц будет упорядочена, а поток транспорта станет более удобным, - обещают в Рижской думе. К тому же по завершении работ уровень безопасности в микрорайоне значительно повысится за счет сокращения потока автотранспорта, ведь грузовой транспорт будет перенаправлен по отдельной ветви. Таким образом также удастся упорядочить движение грузового транспорта на левом берегу Даугавы. Все работы планируется завершить в 2027 году.

Стоимость проекта 122 732 478,67 евро ( с учетом НДС 21%), из них 60 185 896,00 евро – софинансирование фонда Когезии, 62 546 582,67 евро - финансирование из бюджета самоуправления.