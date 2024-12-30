«Разделение — результат наглости русских»: Ланга поучает президента Ринкевича

На этот выступление оперативно отреагировала Лиана Ланга, объяснив президенту его неправоту: "Разделение - это результат политики русификации и наглости русских не использовать национальный язык! Латыши, которые дорожат своей латышской идентичностью и латышским языком, живут не в капсуле, а в своем национальном латышском государстве"!

Напомним, что сигналы Ланги и активистов ее движения за дерусификации Латвии о случаях использования русского языка частными и государственными компаниями там, чаще всего, воспринимают всерьез. Ей оперативно отвечают, обещая принять меры. Интересно, откликнется ли президент?