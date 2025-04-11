Распространение гриппа в Латвии продолжает снижаться

На минувшей неделе грипп был клинически определен в 133 случаях, что на 75 меньше, чем неделей ранее.

Заболеваемость по-прежнему наиболее распространена в Риге - поступили сообщения о 92 случаях гриппа. Случаи гриппа зарегистрированы также в Юрмале, Даугавпилсе, Екабпилсском крае, Резекне, Елгаве, Гулбенском крае и Лиепае.

Гриппом, как и в предыдущем сезоне, чаще болеют дети до 14 лет. На прошлой неделе заболеваемость среди детей снизилась, но по-прежнему оставалась высокой. В возрастной группе от 15 лет заболеваемость остается на среднем уровне.

В стационарах тесты на грипп сделаны 481 пациенту, в том числе в 32 случаях, или 6,7%, подтвержден грипп. Вирус гриппа типа А определен у 13 пациентов, типа В - у 11 пациентов.

Кроме того, получено три сообщения о смерти пациентов с подтвержденной инфекцией гриппа типа А. Все умершие были старше 60 лет и имели ряд побочных заболеваний и факторов риска.

На прошлой неделе также было проведено 674 теста на "Covid-19", из них 23, или 3,4%, оказались положительными, тогда как неделей ранее инфекция "Covid-19" была подтверждена в 3,7% случаев.

Число пациентов с "Covid-19", госпитализированных на минувшей неделе, сохранилось примерно на уровне предыдущей недели. В больницы поступили 35 человек, что на четверых больше, чем неделей ранее.

Всего на этой неделе в стационарах лечились 70 пациентов с инфекцией "Covid-19", из них у 25 это был основной диагноз.

Зарегистрирован один случай смерти пациента с "Covid-19".